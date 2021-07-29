Доктор Мясников объяснил опасность обезболивающих

Большинству людей противопоказан приём аспирина, анальгина, ибупрофена и некоторых других, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, такие препараты вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, а иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, болеутоляющие способны вызвать кровотечение, а потому могут быть особо опасны для людей старше 60.

При возникновении боли Мясников посоветовал пить парацетамол, который не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.

"Если уж что-то болит, если вынуждены принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", – заключил он.

Ранее Мясников посоветовал убрать из домашней аптечки препараты для снижения давления. Самостоятельное применение подобных лекарств запрещено и нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности, утверждал телеврач.