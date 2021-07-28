Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей на школьников раньше срока

Президент Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников ранее обещанного срока – с 2 августа. Об этом он заявил на совещании по подготовке к новому учебному году.

Как сообщает ТАСС, ранее средства должны были выделить 16 августа. Глава государства поставил вопрос о смещении сроков, чтобы "люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться" к 1 сентября.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически всё готово к тому, чтобы на 17 млн детей перечислить деньги уже 2 августа. Владимир Путин поддержал его и предложил начать выплаты со следующего понедельника.

Напомним, что в России семьи с шестилетними детьми тоже получат единовременную выплату на подготовку к школе. Даже в том случае, если дети в этом году в школу не идут. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны 30 июня.