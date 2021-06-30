Какие выплаты пообещал президент Путин шестилетним детям?

В России семьи с шестилетними детьми тоже получат единовременную выплату на подготовку к школе. Даже в том случае, если дети в этом году в школу не идут. Об этом заявил Владимир Путин во время "прямой линии" с жителями страны 30 июня. "Надеюсь, правительство меня услышит", отметил он. Рассказываем, кто может рассчитывать на эту выплату и на что президент рекомендовал потратить эти деньги родителям.

1 Я правильно понял, что все семьи с шестилетними детьми в этом году получат "путинские выплаты"? Мы тоже так поняли. "Семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут" — сказал Владимир Путин во время "прямой линии" с жителями России 30 июня.

2 И сколько составит выплата? 10 тысяч рублей. Именно такую сумму поручил выплатить семьям с детьми-школьниками Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.

3 Но Путин в послании говорил о выплатах детям в возрасте 7-18 лет? Путин пообещал выплаты не идущим в первый класс шестилетним детям Но потратить средства родителям стоит на приобретение вещей к школе, в которую ребенок пойдет через год Все верно. Но потом некоторые возмутились таким решением, ведь многие дети идут в первый класс уже в шестилетнем возрасте. И лишать их денег к школе несправедливо. Тогда было решено, что пособие введут и для семей, где есть школьники-шестилетки. При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что выплату получат только те родители, которые напишут заявление о том, что их ребенок в 2021 году пойдет в школу с шести лет. Но похоже президент поменял сценарий.

4 И я могу потратить эти деньги на что угодно? Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника Мера поддержки касается и тех, кто пойдёт в первый класс в 2021 году Следуя из опыта прошлого года, когда впервые ввели такие выплаты, отчета, куда вы потратили эти деньги, с вас никто требовать не будет. Однако президент обратил внимание родителей на то, что это разовая выплата, направленная именно на сборы ребенка в школу. А потому, даже если ребенок в этом году в школу не идет, какие то вещи к будущей учебе ему все же следует приобрести на эти деньги заранее, подчеркнул президент.

5 Напомните, кто еще может рассчитывать на выплату к школе? На самом деле все семьи, где есть дети-школьники (а как показывает сегодняшнее выступление президента, даже дошкольники-шестилетки). Кроме них, на выплату могут рассчитывать семьи, воспитывающие школьников-инвалидов старше 18 лет.