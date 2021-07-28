Барнаульское "Динамо" обыграло омский "Иртыш" и вышло в 1/64 Кубка России

Опытный воспитанник алтайского футбола в своём дебютном матче за барнаульское "Динамо" забил гол омскому "Иртышу" и помог динамовцам выйти в 1/64 финала Кубка России. Игра 1/128 финала турнира состоялась в среду, 28 июля, в Омске и завершилась волевой победой барнаульцев с результатом 2:1.

В этой игре впервые в составе "Динамо" на поле появился 35-летний воспитанник барнаульского "Полимера" Антон Кобялко. Именно он на 55-й минуте сумел отправить мяч в ворота омичей. К этому моменту динамовцы уступали – 0:1. На 52-й минуте счёт в игре открыл форвард омичей Владислав Левин.

Победу динамовцам на 69-й минуте принёс ещё один опытный нападающий – 32-летний Владимир Завьялов. В итоге подопечные главного тренера Александра Суровцева выиграли со счётом 2:1.

Матч 1/64 финала Кубка России "Динамо" проведёт 25 или 26 августа. Соперник барнаульцев и место встречи станут известны позже.