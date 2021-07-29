В Барнауле могут отменить День города в случае ухудшения эпидобстановки

В Барнауле мероприятия по празднованию Дня города в полном формате состоятся только в случае существенного улучшения эпидемической обстановки и снятия ряда ограничений. Об этом информировали в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что День города в Барнауле пройдёт 11 сентября. Соответствующее постановление накануне подписал мэр Вячеслав Франк. Из документа стало ясно, что праздник состоится в привычном формате – несмотря на пандемию.

Теперь же в администрации пояснили, что День города пройдёт с учетом антиковидных ограничений. Сейчас проводится конкурсная процедура по определению подрядчика на проведение мероприятий, отметил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

"Любой праздник, и День города не исключение, всегда требует большой и длительной подготовки. Поэтому администрацией города принято постановление, предусматривающее подготовку проведения мероприятий, но в полном формате они состоятся только в случае существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений", – сказал он.

Понимая, что ситуация может развиваться по-разному, добавляет чиновник, помимо основного плана, властями проработаны и альтернативные варианты подготовки и проведения праздника. В случае полной отмены предусмотрена процедура расторжения договоров с подрядчиками.