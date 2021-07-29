В Барнауле могут отменить День города в случае ухудшения эпидобстановки

В Барнауле мероприятия по празднованию Дня города в полном формате состоятся только в случае существенного улучшения эпидемической обстановки и снятия ряда ограничений. Об этом информировали в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что День города в Барнауле пройдёт 11 сентября. Соответствующее постановление накануне подписал мэр Вячеслав Франк. Из документа стало ясно, что праздник состоится в привычном формате – несмотря на пандемию.
Теперь же в администрации пояснили, что День города пройдёт с учетом антиковидных ограничений. Сейчас проводится конкурсная процедура по определению подрядчика на проведение мероприятий, отметил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.
"Любой праздник, и День города не исключение, всегда требует большой и длительной подготовки. Поэтому администрацией города принято постановление, предусматривающее подготовку проведения мероприятий, но в полном формате они состоятся только в случае существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений", – сказал он.
Понимая, что ситуация может развиваться по-разному, добавляет чиновник, помимо основного плана, властями проработаны и альтернативные варианты подготовки и проведения праздника. В случае полной отмены предусмотрена процедура расторжения договоров с подрядчиками.
Комментарии
Надеюсь,планирование Дня города бесплатно?
Или
за все уплачено вот теперь и за отмену доплатят
Ишь как чутко реагируют. Читают комменты то)
Глдавное, запретите продавать бухло.
Это самый главный пунктик.
Пофигу, будут гулянья, или нет, пофиг, будет салют, или нет, бухло- под запрет!
А тож барнаульцы так и ждут самого главного праздника в их жизни, чтобы набухаться и устроить дебош, вероятно, думает городской голова
"Раввин пил вино один, но требовал, чтобы плясала вся синагога"
(с) Еврейская мудрость, для Барнаула подходит
"у властей проработаны и альтернативные варианты"
Эти планировщики уже довели край до третьей волны.
а выборы 19,09 тоже отменят?
29.07.2021 14:00
- гость -
а выборы 19,09 тоже отменят?
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Как можно! Нет, конечно. Они пройдут в онлайне. Чтобы проголосовать за понравившуюся партию, надо будет зайти на сайт Избиркома через Госуслуги и кивнуть.
да просто в телек кивайте....
Главное — здоровье горожан. А отпраздновать можно по завершении пандемии
29.07.2021 14:28
Виктор
Главное — здоровье горожан. А отпраздновать можно по завершении пандемии
***
Золотые слова. Хоть сейчас в депутаты Гордумы!
А обязательную добровольную вакцинацию отменят, если день города разрешат? А то все это как-то ооочень нелогично выглядит
29.07.2021 14:28
Виктор
Главное — здоровье горожан. А отпраздновать можно по завершении пандемии
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ППКС. Эти деньги лучше направить на медицину, на лекарства, тесты, аппараты МРТ и т.д.
А то пир во время чумы получается.
29.07.2021 15:25
- гость -
ППКС. Эти деньги лучше направить на медицину, на лекарства, тесты, аппараты МРТ и т.д.
А то пир во время чумы получается.
Согласна!
Только день города. Как жить без этого