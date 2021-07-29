Стало известно о состоянии девочки, которую мать выбросила с седьмого этажа в Бийске

Трёхмесячная девочка, которую мать сбросила с седьмого этажа в Бийске, получила ушибы, её состояние не смертельное. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.
"Состояние трёхмесячной девочки, которую мать выкинула из окна седьмого этажа, а затем попыталась покончить с собой, не смертельное. У ребёнка ушибы, она не в реанимации", – рассказали в ведомстве.
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева, ссылаясь на слова врачей, в своём Instagram рассказала, что девочка "родилась в рубашке". Состояние малышки стабильное, её перевезли на лечение в Барнаул, отмечает омбудсмен.
Также Казанцева рассказала о судьбе старшего сына женщины. Сейчас шестилетний мальчик находится под присмотром бабушки, уполномоченная обсудила с ней необходимость оказания материальной помощи, так как внук пойдёт в школу.
"С бабушкой детей на постоянной связи. Условия и мотивы совершения поступка матери маленького ребёнка изучают правоохранительные органы. Семья не состояла на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", – подчеркнула Казанцева.
Напомним, 27 июля в Бийске женщина выбросила из окна седьмого этажа свою трёхмесячную дочку, а после сама попыталась покончить с собой. Их доставили в тяжёлом состоянии в больницу. СК возбудил дело по факту покушения на убийство, а прокуратура собирается дать оценку добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка и действий органов опеки.
Комментарии
С седьмого этажа и только ушибы..!!! Девочка в "рубашке" родилась....!!!!
Это как так можно, ребенка родного выкинуть в окно???
Я в шоке...
раз мать выкинула ребенка в окно, значит такое возможно
29.07.2021 15:03
- гость -
С седьмого этажа и только ушибы..!!! Девочка в "рубашке" родилась....!!!!
Это как так можно, ребенка родного выкинуть в окно???
------------
В состоянии аффекта, похоже.
в течение первых полугода-года возможно невозможное
кукушка у матери улетела.
видимо, мужика так пыталась остановить, шантажировала.
это мое предположение
Получается, мужчина ушел из семьи, когда девочке был один месяц. Бросив жену с детьми 6 лет, 4 года и 1 месяца. Она пыталась его вернуть, не получилось. Послеродовая депрессия наложилась на уход мужа, и произошел эмоциональный взрыв.
Послеродовая депрессия...О ней мало говорят.
Как она упала, что только ушибы? Там что-то смягчило ускорение свободного падения?
(Как она упала, что только ушибы? Там что-то смягчило ускорение свободного падения?)
георгины на клумбе. Не шутка
не суди-да не судимы будите.
29.07.2021 16:08
- гость -
Ускорение то точно смягчить нельзя.