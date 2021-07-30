Барнаульцы потеряли интерес к льготной ипотеке после "реформы" программы

Спрос на программу льготой ипотеки резко "просел" в Барнауле. Риелторы говорят, что сейчас жители города, которые планируют приобрести новостройки, чаще оформляют кредит без государственного субсидирования. Другие покупатели вообще отказываются от "долёвок" и уходят на вторичный рынок. По мнению экспертов, "погубили" льготную программу новые условия выдачи кредитов, которые заработали с 1 июля, а также рост цен на жильё. Amic.ru поговорил со специалистами в сфере недвижимости и узнал, какое будущее ждёт программу и почему осенью квартиры могут вновь подорожать.

"А есть ли смысл?"

На рынке новостроек Барнаула наблюдается затишье: в июле количество сделок резко упало в сравнении с показателями мая-июня. Риелторы отмечают, что льготная ипотека, которая была драйвером развития рынка жилья с весны 2020 года, работает уже не так эффективно, и спрос на неё минимальный за весь год.

Льготная ипотека на новостройки запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Первоначально программа должна была действовать до 1 ноября, но осенью 2020 года её продлили до лета 2021-го. В июне 2021 года президент России Владимир Путин посчитал, что резко сворачивать программу нельзя, и распорядился продлить её ещё на год. Однако условия выдачи кредитов изменили. С 1 июля 2021 года процентную ставку по программе подняли с 6,5% до 7%, а максимальный размер кредита снизили с 6 млн до 3 млн рублей.

"Пик спроса на льготную ипотеку был, когда застройщики продавали квартиры одновременно в нескольких жилых комплексах. Это было год назад. Сегодня в этих ЖК распродают остатки, а новых крупных строек в городе нет. К нам периодически обращаются люди с запросами о покупке однокомнатных квартир, студий, но найти подходящие варианты сложно", – отмечает руководитель агентства "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин.

По его словам, дефицит предложений привёл к удорожанию новостроек. За год стоимость строящихся квартир в Барнауле увеличилась в среднем на миллион рублей.

Рост цен произошёл как из-за подорожавших стройматериалов, так и желания застройщиков получить максимальную прибыль с проектов. Ранее риелторы Барнаула рассказывали корреспонденту amic.ru, как девелоперы, заметив высокий спрос на квартиры, приостанавливали продажи и увеличивали стоимость квадратного метра на 3 тыс. рублей.

Сейчас, по словам Евгения Ракина, некоторые квартиры в Барнауле продают почти за 100 тыс. рублей за квадратный метр. Такие цены отпугивают покупателей, которые уже не готовы оформлять льготный кредит и приобретать "долёвки".

"Цены на квартиры при ажиотаже достигли почти пиковых значений. Те же студии 24 "квадрата" сейчас стоят 2,4 млн рублей. Сейчас мы видим, что падает инвестиционная привлекательность квартир. Раньше можно было купить "однушку" за 1,5 млн рублей, а после сдачи дома продать за 2 млн. Сейчас квартира площадью 30 кв. м стоит 2,5 млн рублей, ещё около 500 тыс. надо на ремонт. В итоге цена составляет 3 млн. Люди начинают задумываться: "А есть ли смысл вкладывать деньги?" – говорит риелтор.

Льгота не для всех

Стремительный рост цен на новостройки привёл к тому, что максимальной суммы по льготной программе – 3 млн рублей – барнаульцам уже не хватает для покупки желаемой квартиры, отмечает сотрудник агентства недвижимости "Миэль" Светлана Назарова.

Накопления есть далеко не у всех семей, а потому горожане либо оформляют кредит без госсубсидирования (в этом случае сумма может быть больше 3 млн рублей, но ставка составит от 8%), либо приобретают вторичное жилье.

"Сейчас стандартная двухкомнатная квартира в центре и в ближайших районах может стоить 4 млн рублей и выше. Не всегда у клиентов есть возможность найти первоначальной взнос, который будет покрывать разницу между стоимостью объекта и максимальной суммой по льготной ипотеке. У людей есть минимальный первоначальный взнос – 15%. Эти клиенты не могут воспользоваться льготной ипотекой", – отмечает Светлана Назарова.

Средний размер ипотеки на покупку "долёвок" в Барнауле за два года вырос на 500 тыс. рублей. По информации Центробанка, в мае 2019 года жители города брали ипотеку в среднем в размере 1,55 млн рублей, в мае 2020 – 1,64 млн, а в мае 2021 – 2 млн рублей.

Что будет с ценами на новостройки?

Несмотря на снизившийся спрос на новые квартиры, их стоимость вряд ли пойдёт вниз, считают эксперты. Главная причина – в удорожании строительных материалов и повышении тарифов на грузоперевозки. Всё это влияет и на себестоимость жилья. Если цены на "долёвки" в Барнауле и откатятся назад в ближайшие пару месяцев, то ненамного, максимум на 50-100 тысяч рублей.

"Сейчас цены на пике, есть мнимое ощущение, что ставки по ипотеке вырастут и жильё подешевеет. Но не факт. Например, в марте 2015 года стоимость квартир "заморозилась", год находилась на одном уровне, а затем начала чуть-чуть снижаться. Правда, лишь на 50 тыс., на 100 тыс. рублей. Но все помнят, как в прошлом году квартиры в городе подорожали на 500-700 тыс. рублей, некоторые лоты – на миллион. И даже если цены упадут, то явно уже никогда не вернутся к уровню 2020 года", – считает руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.

"Оживление" и очередной рост цен на квартиры может произойти уже осенью, добавляет Светлана Назарова. В это время на рынке недвижимости Барнаула активизируются две группы покупателей.

"Традиционно сенью фермеры получают прибыль от урожая и часть средств вкладывают в недвижимость. Приезжают студенты, которым родители покупают квартиры. Я не говорю, что будет резкий скачок цен, но увеличение точно будет", – говорит риелтор.

Эксперты предполагают, что осенью в России возможно и повышение процентных ставок по ипотеке до 9% и более. Сейчас, по предположениям российских аналитиков, правительство искусственно сдерживает рост ключевой ставки Центробанка (которая влияет на проценты по кредитам), но после сентябрьских выборов в Госдуму "отпустит поводья". Поэтому программа льготной ипотеки, предлагающая 7%, станет вновь актуальной и востребованной.

"Сейчас все ждут сентябрьских выборов и как после них поведёт себя правительство. Если мы вспомним кризисы 2008 и 2014 годов, то тогда росла ключевая ставка Центробанка и ставка на ипотеку с 10% до 14%. Сейчас процентные ставки остаются практически на том же уровне, что и до кризиса, а объём вливаний в строительную сферу сохраняется. Как поведёт себя рынок после выборов – неизвестно", – говорит Евгений Ракин.

Стоимость квартир в Барнауле за год выросла минимум на 25%. В начале лета 2021-го однокомнатные квартиры (33-37 квадратных метров) в строящихся домах продают от 2,3 млн рублей. Цены на двухкомнатные (50-57 "квадратов") составляют около 3 млн рублей, на четырёхкомнатные (свыше 65 квадратных метров) – около 4 млн рублей.