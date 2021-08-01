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Новости

В Краснодаре девочка лишилась семьи, после того как её родные вакцинировались

, ИА "Амител"
Взрослые поставили прививки, несмотря на противопоказания
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

12-летняя девочка в Краснодаре стала сиротой, после того как её родственники вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает "Подъём".

Мать, отец и бабушка ребёнка решили поставить себе прививки, но успели вколоть только первый компонент вакцины. Региональные СМИ пишут о том, что у них были основания для медотвода, но люди решили привиться.

"Я утверждать не могу, что это из-за прививки. Может, они уже были к тому моменту инфицированы. Что спровоцировало, я не знаю. Я не медик, это только со здравоохранением разбираться", – отметила родственница погибших.

Женщина добавила, что у каждого из умерших в свидетельстве написаны разные причины.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.08.2021 11:30
Сергей

Не надоело этот фейк везде постить, они маринованных грибочков покушали, а виновата вакцина.

1.08.2021 11:37
- гость -

АМИК ! Вы хоть редактируете то, что пишите? Или вы все там жертвы ЕГЭ? Не семи, а семЬи. Двоечники!!!

1.08.2021 11:45
гость

Региональные СМИ пишут о том, что у всех них были основания для медотвода, но люди решили привиться

Да ну на фиг, так хотели уколоться? И медотвод прямо у всех троих. А у девочки медтовода не было, поэтому ее не укололи.

1.08.2021 11:47
- гость -

В США уже официально признали, что многие вакцинированные становятся разносчиками ковида.

1.08.2021 11:50
гость

Поэтому в США 60 % населения и вакцинировали, чтобы побольше ковида разнести

1.08.2021 11:52
- гость -

Поэтому в США 60 % населения и вакцинировали, чтобы побольше ковида разнести
-------
Да, закулиса открыто ведёт всемирную операцию массовой депопуляции.

1.08.2021 11:56
Евгений

> 1.08.2021 11:47
> - гость -

Вакцина (любая) защищает от тяжёлого течения болезни, но не защищает от заражения как такового.

Все эти регулярные "удивительные открытия" в СМИ на тему того, что можно вакцинировать и всё равно быть переносчиком заразы, ничего кроме усмешки не вызывают.

1.08.2021 11:56
гость

Да, закулиса открыто ведёт всемирную операцию массовой депопуляции

Закулиса серьезные ребята, Путин, Байден, Меркель, Си Цзиньпин. Еще Борис Джонсон уже почти 70 % англичан депопопулировал

1.08.2021 11:56
- гость -

Допрививались

1.08.2021 11:57
гость

70 % англичан депопулировал

А англичане не против, депопулируются помаленьку

1.08.2021 12:00
гость

У нас мало прививаются, в основном американцы, англичане, немцы, китайцы

1.08.2021 12:07
- гость -

1.08.2021 11:56
гость
Закулиса серьезные ребята, Путин, Байден, Меркель, Си Цзиньпин

Президенты не закулиса. Наоборот это "говорящие головы", артисты.

1.08.2021 12:08
гость

нам начали рассказывать правду....

1.08.2021 12:23
гость

1.08.2021 12:07
- гость -
Президенты не закулиса. Наоборот это "говорящие головы", артисты

А американцы, англичане и немцы этого не знают, думают, что глав государств выбирают. Тупые наверное

1.08.2021 12:23
гость

Закулиса

Может даже инопланетяне

1.08.2021 12:24
гость

Может даже инопланетяне

У психиаторов сейчас наверное много работы

1.08.2021 12:26
- гость -

вымрем как вид от этой заразы... постепенно

1.08.2021 12:39
- гость -


Елена Куприянова рассказала «Подъёму», что члены одной семьи вместе прошли вакцинацию 29 июня и успели получить только первую дозу. После этого у всех поднялась температура, и их госпитализировали.

«Я утверждать не могу, что это после прививки произошло. Да, они ее сделали одновременно, один компонент. Через неделю начала повышаться температура. Может, они уже были инфицированы. У них было много патологий, у всех был сахарный диабет. А у Миши с Лялечкой еще диализ. В соцсетях столько бреда понаписали.

В свидетельстве о смерти у всех разное написали: у Лялечки указали сахарный диабет плюс ковид, у Миши – отёк лёгких, у Риты — ковид».

Арина К. из Краснодара в одночасье потеряла мать, отца и бабушку; дедушка в больнице в тяжёлом состоянии. В местных пабликах стала распространяться версия, что члены семьи скончались из-за прививки от коронавируса.

Проверку по факту проводит Росздравнадзор.

1.08.2021 12:40
- гость -

Чем больше гадим природе , тем быстрее передохнем.

1.08.2021 12:43
- гость -

Умерли 16/23/26 числа, дедушка в тяжелом состоянии. 1-я прививка 29 июня, а потом месяц умирали от диабета, диализа и т.д. ?

1.08.2021 12:45
- гость -

Еще и отек легких. Родственница Елена Куприянова рассказала «Подъему», что члены семьи успели получить только первую дозу вакцины. По ее словам, она точно не знает, что могло стать причиной трагедии.

«Я утверждать не могу, что это из-за прививки... Я не медик», - сказала она.

1.08.2021 12:46
- гость -

1.08.2021 12:23
гость
А американцы, англичане и немцы этого не знают, думают, что глав государств выбирают. Тупые наверное

Без сарказма, русские правда умней многих. Поэтому и живём похуже, чем послушный прямоходячий скот в так называемых западных демократиях...

1.08.2021 12:51
- гость -

Поэтому и живём похуже, чем послушный прямоходячий скот в так называемых западных демократиях..

Да, нет. Причина в том, что ни в 19, ни в 20 веке русские не грабили колонии и не гнобили местное население, как европейцы.

1.08.2021 12:58
ПЕТР

Из анекдота: "что то плохо мне с ура сегодня, вроде и не много выпил 2 по 0.5 л, Видно сухарик, что закусывал был просроченный..."

1.08.2021 12:58
гость

1.08.2021 12:46
- гость -
Без сарказма, русские правда умней многих

Поэтому и живем богаче многих. Умные потому что

1.08.2021 12:59
гость

Арина К. из Краснодара в одночасье потеряла мать, отца и бабушку

А Арину К. то почему не укололи? Потому что медотвода не было? Кололи только тех, у кого был медотвод?

1.08.2021 13:01
Павсекакий

Совпадение? Конечно, сразу три совпадения. Жили жили с диабетом и прочими болячками... а тут раз и прибрались разом все...

1.08.2021 13:02
гость

Поэтому и живём похуже

Горе от ума

1.08.2021 13:04
гость

Да стопроцентов от првивки, возможно потому, что тесты надо перед прививками делать. Они могут и без температуры быть инфицированы. Может на западе и делают тесты перед прививками и на антитела проверяют? В Китае то вряд ли

1.08.2021 13:06
гость

Интересно, правда, был ли у них правда медотвод? Или это потом придумали

1.08.2021 13:09
Павсекакий

"Причина в том, что ни в 19, ни в 20 веке русские не грабили колонии и не гнобили местное население, как европейцы."
-----
В чём разница между Сибирью, Дальним Востоком и Африкой, Америкой? В том, что на корабле плыть не надо было, а пришли пешком. Русские тут не жили, произошла та же самая колонизация, причём от народов Сибири мало что осталось.

1.08.2021 13:11
- гость -

1.08.2021 13:01
Павсекакий

Ну так наши врачи так и говорят: " просто так совпало". Мрут привитые пачками ежедневно, но это все просто совпадение.

1.08.2021 13:16
- гость -

1.08.2021 13:06
гость

Естественно потом. Сначала всем без разбору колоть можно( и диабетикам, и сердечникам, и легочникам, и беременным , и всем остальным). Только когда помирают, выясняется, что нельзя было.

1.08.2021 13:25
- гость -

Интересно, правда, был ли у них правда медотвод? Или это потом придумали
____________

Медотвод имеется у 50% населения, а может даже и больше. Прежде чем делать ЭТУ прививку, необходимо проводить обследование, а дополнительные расходы денег, но у нас ведь как - Цигель, цигель ай лю-лю!
Пока не придет осознание, что нельзя всех под одну гребенку стричь - так и будем терять народ. Печально.

1.08.2021 13:32
- гость -

1.08.2021 11:52
- гость -

На Луговую, срочно!

1.08.2021 13:41
- гость -

Амик, вы как эту новость -то напечатать решились? Вы же до этого подобные новости блокировали и удаляли сразу. В выходной решили не согласовывать с местными " официальными лицами"? По шапке - то завтра получите?

1.08.2021 13:45
- гость -

А куда часть статьи изначальной удалили? Про даты смерти и причины?

1.08.2021 13:54
- гость -

Вы этот медотвод ещё получить смогите. Мне так и сказали, что не реально это сделать. У них ПЛАН. И выполнить этот план нужно любой ценой, потому и колют уже и беременных и одной ногой в могиле кто, с сентября, чувствую до детей добирутся. Не удивлюсь, что начнут угрожать изъятием из семьи.

1.08.2021 14:00
- гость -

Причем здесь медотводы и вакцина? У них поражение легких было из-за коронавируса.
Вакцинировались ЭпиВакКорона, это синтетическая вакцина, в ней нет вирусов ни живых ослабленных, ни мёртвых.
За вакцинацией ездили в Москву из Кубани. Неудивительно, что по дороге подцепили коронавирус.

1.08.2021 14:01
- гость -

1.08.2021 11:56
- гость -
Допрививались
---------
Ты дядя тyпой? Причем здесь вакцина, если семья умерла от ковида?

1.08.2021 14:01
- гость -

Я имею право использовать свои права, закреплённые в основном законе страны. Все прочие нормативные акты не имеют большей силы тех норм, что закреплены в конституции (уж какая есть). А там прямо и записано: "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам." Вы, когда согласие подписываете, вспоминайте про эту статью (ст.21). Так-то только испытательная часть проходит, статистику собирают (потому ее и не публикуют, т.к полных данных нет) .Отказ тоже по горячке не стоит писать, фиг его знает, как тот отказ против вас используют потом.

1.08.2021 14:01
- гость -

1.08.2021 11:56
- гость -
Допрививались
---------
Ты дядя тyпой? Причем здесь вакцина, если семья умерла от ковида?

1.08.2021 14:03
- гость -

1.08.2021 12:08
гость
нам начали рассказывать правду....
--------
Шариться не надо везде без масок. Вот и вся правда. Но до вас они никак не доходит.

1.08.2021 14:06
- гость -

1.08.2021 12:45
- гость -
Еще и отек легких. Родственница Елена Куприянова рассказала «Подъему», что члены семьи успели получить только первую дозу вакцины. По ее словам, она точно не знает, что могло стать причиной трагедии.

«Я утверждать не могу, что это из-за прививки... Я не медик», - сказала она.
------------------
У них ковид подтвержденный, поражение легких было у всех. Эти люди поехали из Кубани в Москву за прививкой ЭпиВакКорона. Неудивительно, что во время всего этого квеста заразились ковидом. Или в дороге, или в самой Москве в поликлинике, или еще где.

1.08.2021 14:07
- гость -

Неудивительно, что по дороге подцепили коронавирус.
Как вы так умудряетесь ? Все лето по стране езжу( самолетами, автобусами, поездами) - ни разу ничего не подцепил. А тут прям поехали и сразу подцепили))) И умерли разом)) Сами верите в эту чушь?

1.08.2021 14:09
- гость -

1.08.2021 13:25
- гость -

Медотвод имеется у 50% населения, а может даже и больше. Прежде чем делать ЭТУ прививку, необходимо проводить обследование, а дополнительные расходы денег, но у нас ведь как - Цигель, цигель ай лю-лю!
Пока не придет осознание, что нельзя всех под одну гребенку стричь - так и будем терять народ. Печально.
------------
Еще один паникёр. На самом деле людей с реальными противопоказаниями к вакцинации единицы. В СССР вообще массово ставили всем прививки на заводах, в школах и т.д. Не глядя на противопоказания. Это другая крайность. Но побочных эффектов от прививок, тем не менее, было крайне мало.

1.08.2021 14:12
- гость -

1.08.2021 14:07
- гость -
Неудивительно, что по дороге подцепили коронавирус.
Как вы так умудряетесь ? Все лето по стране езжу( самолетами, автобусами, поездами) - ни разу ничего не подцепил. А тут прям поехали и сразу подцепили))) И умерли разом)) Сами верите в эту чушь?
----------------------
Ты здоровый как бык, а у людей был диабет и другие заболевания. Ты, скорее всего, переболел и не заметил, но не со всеми это проходит так легко.
Но в чушь, что семья заразилась ковидом из-за синтетической вакцины ЭпиВакКорона, реально может только тупица.

1.08.2021 14:16
- гость -

В СССР вообще массово ставили всем прививки на заводах, в школах и т.д. Не глядя на противопоказания.
______________________

Читайте внимательнее - ЭТУ
И не нужно ставить знак равенства между временами СССР, так и в данное время.
Прежде чем так говорить, нужно знать как велись разработки и испытания вакцин во времена СССР.

1.08.2021 14:25
гость

Эти люди поехали из Кубани в Москву за прививкой ЭпиВакКорона

В Спутник не верили?

1.08.2021 14:26
гость

Наверное можно было выявить ковид перед прививкой. Если кому-нибудь это было бы надо

1.08.2021 14:28
- гость -

В Краснодарском крае девочка в одночасье стала сиротой после того, как ее мать, отец и бабушка скончались от коронавируса в больнице. Дедушка находится в реанимации в тяжелом состоянии, но шансов на спасение у мужчины практически нет.

Перед тем, как попасть в больницу, семья успела вакцинироваться, но только первым компонентом. Опасаясь заболеть, они решились на самую "легкую" вакцину, несмотря на противопоказания.

Региональные СМИ утверждают, что все умершие имели основания для медотвода от вакцинации. Родственница семьи рассказала изданию «Подъем», что члены одной семьи вместе отправились прививаться 29 июня и успели получить только первую дозу. После этого у всех поднялась температура, и их госпитализировали.

По ее словам, в свидетельстве о смерти у всех скончавшихся указали разные причины смерти: у одного - сахарный диабет и COVID, у второго – отек легких, у третьего — COVID и легочное заболевание.

1.08.2021 14:29
- гость -

1.08.2021 14:25
гость
Эти люди поехали из Кубани в Москву за прививкой ЭпиВакКорона

В Спутник не верили?
---------
У них были противопоказания к Спутнику. Почитайте другие источники, где подробнее этот случай описан. Поехали в Москву, потому на Кубани не было ЭпиВакКороны.

1.08.2021 14:31
- гость -

1.08.2021 14:16
- гость -

Читайте внимательнее - ЭТУ
И не нужно ставить знак равенства между временами СССР, так и в данное время.
Прежде чем так говорить, нужно знать как велись разработки и испытания вакцин во времена СССР.
---------------
И ты знаешь?

1.08.2021 14:42
гость

1.08.2021 14:29
- гость -
У них были противопоказания к Спутнику. Почитайте другие источники, где подробнее этот случай описан. Поехали в Москву, потому на Кубани не было ЭпиВакКороны

Первый раз слышу, что есть противопоказания к Спутнику, но при этом нет к ЭпиВакКороне, это им врачи такое сказали или тоже в интернете прочитали? Что там пишут в правдивых источниках?

1.08.2021 14:47
гость

Поехали в Москву, потому на Кубани не было ЭпиВакКороны

Так верили в ЭпиВакКорону? Поехали делать прививку, чтобы не умереть от ковида и умерли от ковида? Искали и нашли? Дурдом какой-то. За 1,5 года заболело 4 % населения и среди них те, кто поехал делать прививку, чтобы не заболеть. А 96 % населения страны ни за какой прививкой не едет и не болеет

1.08.2021 14:51
- гость -

14:42 многое бывает в этой жизни первый раз

1.08.2021 15:01
- гость -

1.08.2021 14:51
- гость -
Все бывает в этой жизни первый раз.А вот повторно и более действительно многое.

1.08.2021 15:18
Друк

Не семьями, а целыми предприятиями мрут и селами, у нас в соседнем селе население 7000 человек разом поставили вакцину и все умерли, вокруг села кордон и военных стоит, чтобы никто не узнал, но информация по чуть чуть просачивается, старики наши знают все катакомбы, а военные нет, вот и ходят посмотреть что там творится, там трупов куча их прям там сжигают, а бройлео в Бийске, думаете просто так пожар, его специально сожгли вместе с вакцинированными рабочими, чтобы следов не было.

1.08.2021 15:23
Гость

Село назови, "друк".

1.08.2021 15:24
гость

вокруг села кордон и военных стоит, чтобы никто не узнал

А военных потом наверное тоже сожгли, чтобы никому не рассказали

1.08.2021 15:24
гость

Село назови, "друк"

Теперь наверное называется ЭпиВакКорона

1.08.2021 15:27
гость

Так кто подскажет, где написано, что бывает противопоказание к Спутнику, но при этом без проблем можно ставить ЭпиВакКорону? Или это фейк?

1.08.2021 15:32
гость

Люди за прививками в Москву ездят, а москвичи ее ставить не хотят. Как голова у людей по разному забита

1.08.2021 15:51
Kertis

1.08.2021 14:31
- гость -

И ты знаешь?
____________

Не болтайте попусту, если вы не знаете предмет обсуждения.
Вам уже ответили, что разница в качестве разработок вакцин во времена СССР было на порядки выше. Не нужно сравнивать с вакциной разработанной впопыхах и не прошедшей все стадии клинических испытаний.

1.08.2021 15:54
гость

во времена СССР было на порядки выше

Это почему? Потому что руководили честные коммунисты?

1.08.2021 16:01
гость

Во времена СССР медицина была на полвека меньше изучена. Цифрового оборудования не было вообще. Хорошие разработки могли быть только благодаря тому, что ученые должны были быть членами коммунистической партии. Это очень помогало в исследованиях

1.08.2021 16:02
Гость

Когда умирает человек сразу находятся виноватые, был отвод и тд, как прививку ставить пожалуйста, даже беременным и тд можно

1.08.2021 16:08
Гость

Все новости сейчас сми всех умерших почему то от коронавируса, легко и просто, все знаменитости сейчас умирают только от него, как только что то другое, сразу «причина неясна»

1.08.2021 16:10
- гость -

- гость -
Как вы так умудряетесь ? Все лето по стране езжу( самолетами, автобусами, поездами) - ни разу ничего не подцепил

У вас диабед и вы сидите на диализе???
Если нет, то вы лукавый человек!

1.08.2021 16:25
Гость

Судя по сми все умирают от короновируса

1.08.2021 16:49
гость

А судя по некоторым сми все умирают от прививок от короновируса

1.08.2021 17:08
гость

За 1,5 года заболело 4 % населения

Интересно, что всего 4 % населения полтора года уже парализуют медицину. Нехорошая реклама медицине. А если бы у нас заболело 20 %? Половина заболевших даже врача бы не увидела?

1.08.2021 17:10
гость

Интересно, что всего 4 % населения полтора года уже парализуют медицину

И не только медицину, всей стране проблема из-за 4 % населения. Врут может про 4 %?

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