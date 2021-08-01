В Краснодаре девочка лишилась семьи, после того как её родные вакцинировались

12-летняя девочка в Краснодаре стала сиротой, после того как её родственники вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает "Подъём".

Мать, отец и бабушка ребёнка решили поставить себе прививки, но успели вколоть только первый компонент вакцины. Региональные СМИ пишут о том, что у них были основания для медотвода, но люди решили привиться.

"Я утверждать не могу, что это из-за прививки. Может, они уже были к тому моменту инфицированы. Что спровоцировало, я не знаю. Я не медик, это только со здравоохранением разбираться", – отметила родственница погибших.

Женщина добавила, что у каждого из умерших в свидетельстве написаны разные причины.