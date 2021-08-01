В Краснодаре девочка лишилась семьи, после того как её родные вакцинировались

12-летняя девочка в Краснодаре стала сиротой, после того как её родственники вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает "Подъём".
Мать, отец и бабушка ребёнка решили поставить себе прививки, но успели вколоть только первый компонент вакцины. Региональные СМИ пишут о том, что у них были основания для медотвода, но люди решили привиться.
"Я утверждать не могу, что это из-за прививки. Может, они уже были к тому моменту инфицированы. Что спровоцировало, я не знаю. Я не медик, это только со здравоохранением разбираться", – отметила родственница погибших.
Женщина добавила, что у каждого из умерших в свидетельстве написаны разные причины.
Комментарии
Не надоело этот фейк везде постить, они маринованных грибочков покушали, а виновата вакцина.
АМИК ! Вы хоть редактируете то, что пишите? Или вы все там жертвы ЕГЭ? Не семи, а семЬи. Двоечники!!!
Региональные СМИ пишут о том, что у всех них были основания для медотвода, но люди решили привиться
Да ну на фиг, так хотели уколоться? И медотвод прямо у всех троих. А у девочки медтовода не было, поэтому ее не укололи.
В США уже официально признали, что многие вакцинированные становятся разносчиками ковида.
Поэтому в США 60 % населения и вакцинировали, чтобы побольше ковида разнести
Поэтому в США 60 % населения и вакцинировали, чтобы побольше ковида разнести
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Да, закулиса открыто ведёт всемирную операцию массовой депопуляции.
> 1.08.2021 11:47
> - гость -
Вакцина (любая) защищает от тяжёлого течения болезни, но не защищает от заражения как такового.
Все эти регулярные "удивительные открытия" в СМИ на тему того, что можно вакцинировать и всё равно быть переносчиком заразы, ничего кроме усмешки не вызывают.
Да, закулиса открыто ведёт всемирную операцию массовой депопуляции
Закулиса серьезные ребята, Путин, Байден, Меркель, Си Цзиньпин. Еще Борис Джонсон уже почти 70 % англичан депопопулировал
Допрививались
70 % англичан депопулировал
А англичане не против, депопулируются помаленьку
У нас мало прививаются, в основном американцы, англичане, немцы, китайцы
1.08.2021 11:56
гость
Закулиса серьезные ребята, Путин, Байден, Меркель, Си Цзиньпин
Президенты не закулиса. Наоборот это "говорящие головы", артисты.
нам начали рассказывать правду....
1.08.2021 12:07
- гость -
Президенты не закулиса. Наоборот это "говорящие головы", артисты
А американцы, англичане и немцы этого не знают, думают, что глав государств выбирают. Тупые наверное
Закулиса
Может даже инопланетяне
Может даже инопланетяне
У психиаторов сейчас наверное много работы
вымрем как вид от этой заразы... постепенно
Елена Куприянова рассказала «Подъёму», что члены одной семьи вместе прошли вакцинацию 29 июня и успели получить только первую дозу. После этого у всех поднялась температура, и их госпитализировали.
«Я утверждать не могу, что это после прививки произошло. Да, они ее сделали одновременно, один компонент. Через неделю начала повышаться температура. Может, они уже были инфицированы. У них было много патологий, у всех был сахарный диабет. А у Миши с Лялечкой еще диализ. В соцсетях столько бреда понаписали.
В свидетельстве о смерти у всех разное написали: у Лялечки указали сахарный диабет плюс ковид, у Миши – отёк лёгких, у Риты — ковид».
Арина К. из Краснодара в одночасье потеряла мать, отца и бабушку; дедушка в больнице в тяжёлом состоянии. В местных пабликах стала распространяться версия, что члены семьи скончались из-за прививки от коронавируса.
Проверку по факту проводит Росздравнадзор.
Чем больше гадим природе , тем быстрее передохнем.
Умерли 16/23/26 числа, дедушка в тяжелом состоянии. 1-я прививка 29 июня, а потом месяц умирали от диабета, диализа и т.д. ?
Еще и отек легких. Родственница Елена Куприянова рассказала «Подъему», что члены семьи успели получить только первую дозу вакцины. По ее словам, она точно не знает, что могло стать причиной трагедии.
«Я утверждать не могу, что это из-за прививки... Я не медик», - сказала она.
1.08.2021 12:23
гость
А американцы, англичане и немцы этого не знают, думают, что глав государств выбирают. Тупые наверное
Без сарказма, русские правда умней многих. Поэтому и живём похуже, чем послушный прямоходячий скот в так называемых западных демократиях...
Поэтому и живём похуже, чем послушный прямоходячий скот в так называемых западных демократиях..
Да, нет. Причина в том, что ни в 19, ни в 20 веке русские не грабили колонии и не гнобили местное население, как европейцы.
Из анекдота: "что то плохо мне с ура сегодня, вроде и не много выпил 2 по 0.5 л, Видно сухарик, что закусывал был просроченный..."
1.08.2021 12:46
- гость -
Без сарказма, русские правда умней многих
Поэтому и живем богаче многих. Умные потому что
Арина К. из Краснодара в одночасье потеряла мать, отца и бабушку
А Арину К. то почему не укололи? Потому что медотвода не было? Кололи только тех, у кого был медотвод?
Совпадение? Конечно, сразу три совпадения. Жили жили с диабетом и прочими болячками... а тут раз и прибрались разом все...
Поэтому и живём похуже
Горе от ума
Да стопроцентов от првивки, возможно потому, что тесты надо перед прививками делать. Они могут и без температуры быть инфицированы. Может на западе и делают тесты перед прививками и на антитела проверяют? В Китае то вряд ли
Интересно, правда, был ли у них правда медотвод? Или это потом придумали
"Причина в том, что ни в 19, ни в 20 веке русские не грабили колонии и не гнобили местное население, как европейцы."
-----
В чём разница между Сибирью, Дальним Востоком и Африкой, Америкой? В том, что на корабле плыть не надо было, а пришли пешком. Русские тут не жили, произошла та же самая колонизация, причём от народов Сибири мало что осталось.
1.08.2021 13:01
Павсекакий
Ну так наши врачи так и говорят: " просто так совпало". Мрут привитые пачками ежедневно, но это все просто совпадение.
1.08.2021 13:06
гость
Естественно потом. Сначала всем без разбору колоть можно( и диабетикам, и сердечникам, и легочникам, и беременным , и всем остальным). Только когда помирают, выясняется, что нельзя было.
Интересно, правда, был ли у них правда медотвод? Или это потом придумали
____________
Медотвод имеется у 50% населения, а может даже и больше. Прежде чем делать ЭТУ прививку, необходимо проводить обследование, а дополнительные расходы денег, но у нас ведь как - Цигель, цигель ай лю-лю!
Пока не придет осознание, что нельзя всех под одну гребенку стричь - так и будем терять народ. Печально.
1.08.2021 11:52
- гость -
На Луговую, срочно!
Амик, вы как эту новость -то напечатать решились? Вы же до этого подобные новости блокировали и удаляли сразу. В выходной решили не согласовывать с местными " официальными лицами"? По шапке - то завтра получите?
А куда часть статьи изначальной удалили? Про даты смерти и причины?
Вы этот медотвод ещё получить смогите. Мне так и сказали, что не реально это сделать. У них ПЛАН. И выполнить этот план нужно любой ценой, потому и колют уже и беременных и одной ногой в могиле кто, с сентября, чувствую до детей добирутся. Не удивлюсь, что начнут угрожать изъятием из семьи.
Причем здесь медотводы и вакцина? У них поражение легких было из-за коронавируса.
Вакцинировались ЭпиВакКорона, это синтетическая вакцина, в ней нет вирусов ни живых ослабленных, ни мёртвых.
За вакцинацией ездили в Москву из Кубани. Неудивительно, что по дороге подцепили коронавирус.
1.08.2021 11:56
- гость -
Допрививались
---------
Ты дядя тyпой? Причем здесь вакцина, если семья умерла от ковида?
Я имею право использовать свои права, закреплённые в основном законе страны. Все прочие нормативные акты не имеют большей силы тех норм, что закреплены в конституции (уж какая есть). А там прямо и записано: "Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам." Вы, когда согласие подписываете, вспоминайте про эту статью (ст.21). Так-то только испытательная часть проходит, статистику собирают (потому ее и не публикуют, т.к полных данных нет) .Отказ тоже по горячке не стоит писать, фиг его знает, как тот отказ против вас используют потом.
1.08.2021 11:56
- гость -
Допрививались
---------
Ты дядя тyпой? Причем здесь вакцина, если семья умерла от ковида?
1.08.2021 12:08
гость
нам начали рассказывать правду....
--------
Шариться не надо везде без масок. Вот и вся правда. Но до вас они никак не доходит.
1.08.2021 12:45
- гость -
Еще и отек легких. Родственница Елена Куприянова рассказала «Подъему», что члены семьи успели получить только первую дозу вакцины. По ее словам, она точно не знает, что могло стать причиной трагедии.
«Я утверждать не могу, что это из-за прививки... Я не медик», - сказала она.
------------------
У них ковид подтвержденный, поражение легких было у всех. Эти люди поехали из Кубани в Москву за прививкой ЭпиВакКорона. Неудивительно, что во время всего этого квеста заразились ковидом. Или в дороге, или в самой Москве в поликлинике, или еще где.
Неудивительно, что по дороге подцепили коронавирус.
Как вы так умудряетесь ? Все лето по стране езжу( самолетами, автобусами, поездами) - ни разу ничего не подцепил. А тут прям поехали и сразу подцепили))) И умерли разом)) Сами верите в эту чушь?
1.08.2021 13:25
- гость -
Медотвод имеется у 50% населения, а может даже и больше. Прежде чем делать ЭТУ прививку, необходимо проводить обследование, а дополнительные расходы денег, но у нас ведь как - Цигель, цигель ай лю-лю!
Пока не придет осознание, что нельзя всех под одну гребенку стричь - так и будем терять народ. Печально.
------------
Еще один паникёр. На самом деле людей с реальными противопоказаниями к вакцинации единицы. В СССР вообще массово ставили всем прививки на заводах, в школах и т.д. Не глядя на противопоказания. Это другая крайность. Но побочных эффектов от прививок, тем не менее, было крайне мало.
1.08.2021 14:07
- гость -
Неудивительно, что по дороге подцепили коронавирус.
Как вы так умудряетесь ? Все лето по стране езжу( самолетами, автобусами, поездами) - ни разу ничего не подцепил. А тут прям поехали и сразу подцепили))) И умерли разом)) Сами верите в эту чушь?
----------------------
Ты здоровый как бык, а у людей был диабет и другие заболевания. Ты, скорее всего, переболел и не заметил, но не со всеми это проходит так легко.
Но в чушь, что семья заразилась ковидом из-за синтетической вакцины ЭпиВакКорона, реально может только тупица.
В СССР вообще массово ставили всем прививки на заводах, в школах и т.д. Не глядя на противопоказания.
______________________
Читайте внимательнее - ЭТУ
И не нужно ставить знак равенства между временами СССР, так и в данное время.
Прежде чем так говорить, нужно знать как велись разработки и испытания вакцин во времена СССР.
Эти люди поехали из Кубани в Москву за прививкой ЭпиВакКорона
В Спутник не верили?
Наверное можно было выявить ковид перед прививкой. Если кому-нибудь это было бы надо
В Краснодарском крае девочка в одночасье стала сиротой после того, как ее мать, отец и бабушка скончались от коронавируса в больнице. Дедушка находится в реанимации в тяжелом состоянии, но шансов на спасение у мужчины практически нет.
Перед тем, как попасть в больницу, семья успела вакцинироваться, но только первым компонентом. Опасаясь заболеть, они решились на самую "легкую" вакцину, несмотря на противопоказания.
Региональные СМИ утверждают, что все умершие имели основания для медотвода от вакцинации. Родственница семьи рассказала изданию «Подъем», что члены одной семьи вместе отправились прививаться 29 июня и успели получить только первую дозу. После этого у всех поднялась температура, и их госпитализировали.
По ее словам, в свидетельстве о смерти у всех скончавшихся указали разные причины смерти: у одного - сахарный диабет и COVID, у второго – отек легких, у третьего — COVID и легочное заболевание.
1.08.2021 14:25
гость
Эти люди поехали из Кубани в Москву за прививкой ЭпиВакКорона
В Спутник не верили?
---------
У них были противопоказания к Спутнику. Почитайте другие источники, где подробнее этот случай описан. Поехали в Москву, потому на Кубани не было ЭпиВакКороны.
1.08.2021 14:16
- гость -
Читайте внимательнее - ЭТУ
И не нужно ставить знак равенства между временами СССР, так и в данное время.
Прежде чем так говорить, нужно знать как велись разработки и испытания вакцин во времена СССР.
---------------
И ты знаешь?
1.08.2021 14:29
- гость -
У них были противопоказания к Спутнику. Почитайте другие источники, где подробнее этот случай описан. Поехали в Москву, потому на Кубани не было ЭпиВакКороны
Первый раз слышу, что есть противопоказания к Спутнику, но при этом нет к ЭпиВакКороне, это им врачи такое сказали или тоже в интернете прочитали? Что там пишут в правдивых источниках?
Поехали в Москву, потому на Кубани не было ЭпиВакКороны
Так верили в ЭпиВакКорону? Поехали делать прививку, чтобы не умереть от ковида и умерли от ковида? Искали и нашли? Дурдом какой-то. За 1,5 года заболело 4 % населения и среди них те, кто поехал делать прививку, чтобы не заболеть. А 96 % населения страны ни за какой прививкой не едет и не болеет
14:42 многое бывает в этой жизни первый раз
1.08.2021 14:51
- гость -
Все бывает в этой жизни первый раз.А вот повторно и более действительно многое.
Не семьями, а целыми предприятиями мрут и селами, у нас в соседнем селе население 7000 человек разом поставили вакцину и все умерли, вокруг села кордон и военных стоит, чтобы никто не узнал, но информация по чуть чуть просачивается, старики наши знают все катакомбы, а военные нет, вот и ходят посмотреть что там творится, там трупов куча их прям там сжигают, а бройлео в Бийске, думаете просто так пожар, его специально сожгли вместе с вакцинированными рабочими, чтобы следов не было.
Село назови, "друк".
вокруг села кордон и военных стоит, чтобы никто не узнал
А военных потом наверное тоже сожгли, чтобы никому не рассказали
Село назови, "друк"
Теперь наверное называется ЭпиВакКорона
Так кто подскажет, где написано, что бывает противопоказание к Спутнику, но при этом без проблем можно ставить ЭпиВакКорону? Или это фейк?
Люди за прививками в Москву ездят, а москвичи ее ставить не хотят. Как голова у людей по разному забита
1.08.2021 14:31
- гость -
И ты знаешь?
____________
Не болтайте попусту, если вы не знаете предмет обсуждения.
Вам уже ответили, что разница в качестве разработок вакцин во времена СССР было на порядки выше. Не нужно сравнивать с вакциной разработанной впопыхах и не прошедшей все стадии клинических испытаний.
во времена СССР было на порядки выше
Это почему? Потому что руководили честные коммунисты?
Во времена СССР медицина была на полвека меньше изучена. Цифрового оборудования не было вообще. Хорошие разработки могли быть только благодаря тому, что ученые должны были быть членами коммунистической партии. Это очень помогало в исследованиях
Когда умирает человек сразу находятся виноватые, был отвод и тд, как прививку ставить пожалуйста, даже беременным и тд можно
Все новости сейчас сми всех умерших почему то от коронавируса, легко и просто, все знаменитости сейчас умирают только от него, как только что то другое, сразу «причина неясна»
- гость -
Как вы так умудряетесь ? Все лето по стране езжу( самолетами, автобусами, поездами) - ни разу ничего не подцепил
У вас диабед и вы сидите на диализе???
Если нет, то вы лукавый человек!
Судя по сми все умирают от короновируса
А судя по некоторым сми все умирают от прививок от короновируса
За 1,5 года заболело 4 % населения
Интересно, что всего 4 % населения полтора года уже парализуют медицину. Нехорошая реклама медицине. А если бы у нас заболело 20 %? Половина заболевших даже врача бы не увидела?
Интересно, что всего 4 % населения полтора года уже парализуют медицину
И не только медицину, всей стране проблема из-за 4 % населения. Врут может про 4 %?