Даааа! Алтайский стрелок Каменский выиграл серебро на Олимпиаде в Токио

Спортсмен из Бийска Сергей Каменский стал вторым по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Токио. Нашему спортсмену не хватило совсем немного до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. Кстати, у олимпийского чемпиона из Китая мировой рекорд.

Винтовка, три положения, 50 метров:

1. Чжан Чанхун (Китай) – 466,0 (мировой рекорд)

2. Сергей Каменский (Россия) – 464,2

3. Миленко Себич (Сербия) – 448,2.

Это уже вторая награда для нашего алтайского спортсмена на Играх в Токио. Ранее в паре с Юлией Каримовой он взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Отметим, что Сергей Каменский выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, в копилке стрелка из наукограда уже три медали на Олимпийских играх в карьере.

Подробнее об успехах алтайских спортсменах на Олимпиадах читайте в нашем большом материале.