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Каких успехов добивались алтайские спортсмены на летних Олимпиадах в разные годы

, ИА "Амител"
Последний раз золото представитель Алтая выиграл в 2008 году, награду завоевал боксёр Алексей Тищенко

В пятницу, 23 июля, в Токио начнутся XXXII летние Олимпийские игры. Главный старт четырёхлетия должен был пройти ещё в 2020-м, но из-за ковида Олимпиаду перенесли на год. Российскую сборную представят на играх 335 спортсменов, но из-за допинговых скандалов все они будут выступать не под флагом страны, а в качестве команды Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee). В честь победы россиян будет звучать не национальный гимн, а фрагмент из произведения Петра Чайковского – "Концерт для фортепиано с оркестром № 1". От Алтайского края в состав сборной вошли четыре человека. И у них хорошие шансы на олимпийские награды. Amic.ru вспоминает, как выступали спортсмены из нашего региона на других летних Олимпиадах. Кстати, впервые алтайские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в 1952 году. И сразу же триумфально. Чемпионом летних игр стал Трофим Ломакин.

Чемпионы

Трофим Ломакин, тяжёлая атлетика

Олимпийский чемпион (Хельсинки-1952) и двукратный чемпион мира по тяжёлой атлетике. На Олимпиаде 1960 года в Риме он стал вторым. Трофим Ломакин родился 2 августа 1924 года в Баранче (ныне село Никольское Алтайского района). Ломакин пришёл в спорт лишь в 18 лет во время службы в армии. И сразу продемонстрировал действительно выдающиеся показатели. Однако победа в Олимпийских играх не помогла ему построить успешную жизнь. После окончания спортивной карьеры судьба его сложилась трагически.

За контрабанду золота Трофимов был приговорен к пяти годам тюрьмы. Оттуда он вышел досрочно, но вернуться к нормальной жизни уже не смог из-за привязанности к алкоголю. В 1973 году тело Трофима Ломакина было найдено у стены стадиона в Москве. Что стало причиной падения с 20-метровой высоты, осталось загадкой. Трофиму Ломакину было неполных 49 лет.

Надежда Ольхова, баскетбол. Дважды чемпионка Олимпийских игр

Советская баскетболистка, родилась 9 сентября 1952 года в Барнауле. С пятого класса начала заниматься баскетболом в школе № 40 краевого центра. Первый тренер – Виктор Коляда. В 16 лет переехала в Казахстан. В чемпионате СССР выступала за команду "Университет" (Алма-Ата).

За спортивную карьеру Ольхова дважды становилась обладательницей олимпийского золота – на Олимпиадах 1976 и 1980 года. Кроме того, на счету спортсменки две победы в чемпионатах мира и шесть золотых медалей за победы в чемпионатах Европы по баскетболу.

Работала государственным тренером Казахстана по баскетболу, затем генеральным секретарём Национального олимпийского комитета Казахстана. С 1994 года живёт в Киеве.

Ольга Бондаренко, лёгкая атлетика. Чемпионка и рекордсменка

Легкоатлетка, чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр в беге на длинные дистанции. Родилась 2 июня 1960 года в Славгороде. Ольга Бондаренко установила олимпийский рекорд, выиграв золото в беге на 10 000 метров на Играх 1988 года в Сеуле со временем 31:05:21.

Окончила Волгоградский государственный институт физической культуры. Выступала за Вооружённые силы. Тренировалась под руководством мужа. Автор нескольких мировых рекордов в беге на 10 км.

Юлия Сафина, гандбол

Гандболистка, олимпийская чемпионка 1980 года. Родилась 1 июня 1950 года в селе Смирново Краюшкинского района (ныне – Первомайский район). В чемпионате СССР выступала за команды "Металлург" (Бровары), "Азот" (Невинномысск). В 1982 году выиграла чемпионат мира по гандболу в составе советской сборной.

Занималась с детства лыжами, выполнила норматив первого спортивного разряда, член молодёжной сборной СССР. После переезда на Украину занялась бегом на среднюю дистанцию и стала участвовать в чемпионатах СССР, в 1974 году завоевала бронзовую медаль всесоюзного первенства по лёгкой атлетике на дистанции 800 м.

Из-за травмы Сафина не смогла поехать на Олимпиаду в Монреаль в 1976 году. За победу на Олимпиаде в 1980 году в Москве ей присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. В дальнейшем Сафина играла за команду "Ростсельмаш", в 1995 году была играющим тренером одного из норвежских клубов. В настоящее время проживает во Львове.

Алексей Тищенко, бокс. Двукратный чемпион

Алексей Тищенко родился 29 мая 1984 года. Рубцовчанин в детстве занимался спортивными танцами и бадминтоном, а в результате стал боксёром. Первым тренером Алексея был его отец, Виктор Геннадьевич. После окончания школы спортсмен переехал из Рубцовска в Омск, где поступил в училище олимпийского резерва.

На Олимпиадах 2004 и 2008 годов он стал победителем. Так, практически все бои в Афинах дебютант игр – молодой сибиряк – выиграл с большим преимуществом. Кроме того, были и другие победы – на чемпионате мира 2005 года, чемпионате Европы 2006 года, Кубке мира и т. д.

Ему предлагали неплохие контракты в профессиональном боксе, но он сразу заявил, что становиться "профи" не планирует, а после окончания карьеры хочет заняться бизнесом или пойти на госслужбу. В итоге Тищенко успел попробовать себя в политике – он стал депутатом Законодательного Собрания Омской области.

Призёры

Екатерина Лобазнюк, спортивная гимнастика

Лобазнюк родилась 10 июня 1983 года в Фергане (Узбекистан). Спортивной гимнастикой начала заниматься в 6 лет. В 1995 году переехала с семьёй на постоянное место жительства в Рубцовск. В 1999 году рубцовчанка на чемпионате мира заняла второе место, на Олимпиаде 2000 года завоевала две серебряных и одну бронзовую медаль. В многоборье спортсменка немного до медалей не дотянула, оставшись четвёртой, зато стала второй в упражнениях на бревне и в командном первенстве, а также третьей в опорном прыжке. Из-за тяжёлой травмы была вынуждена рано закончить спортивную карьеру. В 2001 году перенесла несколько операций и ушла из большого спорта.

В 2006 году Екатерина Лобазнюк закончила тренерский факультет Российского государственного университета физической культуры. В настоящее время проживает в Канаде и работает тренером в Omega Gymnastic Academy.

Алексей Якименко, фехтование

Якименко родился 31 октября 1983 года в Барнауле. Фехтованием занялся в 7 лет. Его первым тренером стал Алексей Фицев, в 13 лет спортсмен переехал в Москву.

Якименко – мастер спорта международного класса. Бронзовый призёр Олимпиады в Афинах в команде (2004). Кроме того, он 8-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы и многократный чемпион России. Также Якименко выступил ещё на двух ОИ – в Пекине (2008) и Лондоне (2012), но наград больше завоевать не сумел.

Татьяна Котова, лёгкая атлетика

Родилась в 1976 году в Коканде (Узбекистан). В 1994 году семья Котовых переехала в Барнаул, Татьяна поступила в 10-й класс училища олимпийского резерва на отделение легкой атлётики к тренеру Анатолию Белозёрову. Имея первый взрослый разряд, уже через год в секторе для прыжков в длину Котова выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а спустя ещё год стала мастером спорта.

Барнаульская легкоатлетка неоднократно побеждала на престижных международных турнирах по прыжкам в длину. В 1999 и 2003 годах она становилась чемпионкой мира в закрытых помещениях по прыжкам в длину, в 2002 году победила на чемпионате Европы, на Олимпиадах 2000 и 2004 года становилась бронзовым призёром.

Последние успехи и достижения

На летней Олимпиаде в Бразилии в 2016 году должны были выступить шесть алтайских атлетов, однако в соревнованиях в Рио-де-Жанейро приняли участие только четыре человека. Легкоатлет Сергей Шубенков и каноист Алексей Коровашков Олимпиаду пропустили из-за допингового скандала.

В итоге Алтайский край на Олимпийских играх в Рио представляли пловец Андрей Гречин, стрелок Сергей Каменский, каноист Андрей Крайтор и тхэквондист Альберт Гаун. Единственную медаль для региона завоевал Сергей Каменский. В стрельбе из мелкокалиберной винтовки их трёх положений он взял серебро. В стрельбе из мелкокалиберной винтовки лёжа Каменский стал четвёртым.

В шаге от пьедестала остановился и Андрей Гречин. В составе эстафетной команды 4×100 метров вольным стилем он занял четвёртое место. А вот на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году российский эстафетный квартет, в составе которого также был алтайский пловец, занял третье место.

Кстати, на Играх в Лондоне Алтайский край представляли три человека: кроме Гречина, это дзюдоист Иван Нифонтов (в его активе также бронзовая медаль) и только набиравшийся опыта Сергей Шубенков. В Великобритании он выбыл из борьбы на полуфинальной стадии соревнований.

О том, каких успехов добивались представители Алтайского края на зимних Олимпиадах, можно почитать здесь. Кстати, до старта ближайших ОИ остаётся всего полгода.

Российские сборники должны выступать в статусе нейтральных спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Это значит, что под флагом с эмблемой ОКР спортсмены выступят не только в Токио, но и на зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

19.07.2021 10:23
АБОРИГЕН

Тищенко как боксёр, никакого отношения к Алтаю не имеет.

19.07.2021 10:49
Виктор

А Татьяна Котова и сейчас в Барнауле трудится?

19.07.2021 10:50
Земляк

К сожалению, чисто алтайских олимпийских чемпионов нет.

19.07.2021 13:37
Сибиряк из Рубцовска

Аборигену - я у отца его тренировался, а Лёша еще мелким был, так что долго и тщательно он жил в Рубцовске...

ps - Аборигену лишь бы чтото высказать....

19.07.2021 14:23
АБОРИГЕН

19.07.2021 13:37
Сибиряк из Рубцовска

Всё дело в том, что твой личный опыт никому и никуда не упирался. Он такой же алтайский спортсмен, как Рокки Марчианно итальянский. Выглядит как попытка примазаться.
Посмотри сначала его выступления и обрати внимания как его представляют. А потом высказывайся.

19.07.2021 16:07
Агрессивная Реальность

Аборигену - кто такой Роки Марчиано? Твой бойфренд чтоли???

А по сути - пофиг на весь этот большой спорт....
Это просто какой то цырк с рекламой сейчас.

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