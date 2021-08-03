Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят к осени 2022 года

Стела "Город трудовой доблести" появится в Барнауле не раньше сентября 2022 года. Скорее всего, её установят специально ко дню рождения краевой столицы. Об этом стало известно во время подписания соглашения между директором Российского военно-исторического общества Виталием Мартынюком и главой города Вячеславом Франком, сообщает пресс-служба мэрии.
Проектно-сметную документацию монумента сделают за счёт средств городского бюджета. Также власти краевой столицы обустроят фундамент и металлоконструкции для стелы, проложат необходимые инженерные сети. Сколько денег уйдёт на работы – неизвестно. Архитектурно-художественный дизайн-проект разработают специалисты Российского военно-исторического общества.
До конца года городские власти должны определить место для установки стелы. Барнаульцы путём голосования определили список из 11 локаций, где она наиболее лучше смотрелась бы. По мнению горожан, стела могла бы разместиться на площадях Советов, Сахарова, Октября или Победы, в Нагорном парке, на Речном вокзале и площади Баварина, на Привокзальной площади, на пешеходной зоне на ул. Мало-Тобольской и Обском бульваре. Среди фаворитов – Нагорный парк Барнаула. Об этом, кстати, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В единый день голосования, который пройдёт 19 сентября, барнаульцы выберут место для монумента.
20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. В честь этого в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1, 9 мая и на День города.
Комментарии
она кому-то нужна?
Хватит носиться с химерами и призраками не совсем прекрасного прошлого! Если охото впулить деньги, то поставьте могильный камень убиенной промышленности АК. Это больше будет правде соответствовать.
"Сколько денег уйдёт на работы – неизвестно", а сколько еще уйдет в карманы определенного круга заинтересованных лиц...
Денег у нас в бюджете столько, что девать некуда? Может пустить эти деньги на ремонт школ или детских садов? Это будет реальное использование бюджетных денег на благо людей!
Подозреваю, что у кое-кого есть идея упрятать стелу так, чтобы к ней трудно было добраться и чтобы поменьше её видело гостей города. А придумать множество условий для этого - плёвое дело. Город в последний год изменился далеко не в лучшую сторону. А лучшее место для стелы - это привокзальная площадь, и т.н. "Военно-историческому обществу" не составит большого труда это обосновать, если не подпевать власти.
А сколько здесь соплей и слёз было пролито, когда эту конструкцию демонтировали с крыши дома на Ленинском.
А сейчас уже и не надо никому)
В действии принцип "Баба Яга против".
Что бы власть ни делала, население глухо против)
3.08.2021 12:31
- гость -
Балбес, то что демонтировали и то что собираются установить - совершенно разные монументы
"А лучшее место для стелы - это привокзальная площадь,"
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Там уже есть стела. Не многовато ли для одного пятачка?
Кошмар какой-то. У архитекторов отсутствует чувство вкуса совсем.
ЗАЧЕМ? вот скачите зачем? Лестница в никуда, город в никуда
Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»*.
3.08.2021 13:41
ЗАЧЕМ? вот скачите зачем? Лестница в никуда, город в никуда
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Ты завтра спрыгнешь с 10 этажа, тебя не будет, а история города останется.
у кое-кого есть идея упрятать стелу так, чтобы к ней трудно было добраться
Предлагаю поместить посередине реки Обь. Намыть остров рядом с новым мостом, напротив набережной. Всем будет видно, но трудно добраться вандалам.
3.08.2021 13:54
Наша (хотя какая она наша) элита во власти ненавидит весь советский период и очень хочет переписать историю. Стелла подвигу тыла, но на ее вершине двухглавый орел, это как? Наверное тоже вопреки.