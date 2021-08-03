Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят к осени 2022 года

Стела "Город трудовой доблести" появится в Барнауле не раньше сентября 2022 года. Скорее всего, её установят специально ко дню рождения краевой столицы. Об этом стало известно во время подписания соглашения между директором Российского военно-исторического общества Виталием Мартынюком и главой города Вячеславом Франком, сообщает пресс-служба мэрии.

Проектно-сметную документацию монумента сделают за счёт средств городского бюджета. Также власти краевой столицы обустроят фундамент и металлоконструкции для стелы, проложат необходимые инженерные сети. Сколько денег уйдёт на работы – неизвестно. Архитектурно-художественный дизайн-проект разработают специалисты Российского военно-исторического общества.

До конца года городские власти должны определить место для установки стелы. Барнаульцы путём голосования определили список из 11 локаций, где она наиболее лучше смотрелась бы. По мнению горожан, стела могла бы разместиться на площадях Советов, Сахарова, Октября или Победы, в Нагорном парке, на Речном вокзале и площади Баварина, на Привокзальной площади, на пешеходной зоне на ул. Мало-Тобольской и Обском бульваре. Среди фаворитов – Нагорный парк Барнаула. Об этом, кстати, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В единый день голосования, который пройдёт 19 сентября, барнаульцы выберут место для монумента.

20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. В честь этого в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1, 9 мая и на День города.