Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев возмутился тем, что алтайских врачей переманивают в другие регионы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы получать зарплату в размере 85 тысяч рублей в месяц. Такая реклама возмутила депутата.

"<...> Ярость кипела во мне весь день. Этот баннер с момента его появления уничтожил выстраданную программу "Земский доктор". Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе", – написал Писарев.

Он также вспомнил, как стал директором школы в 1999 году. Ещё тогда депутат был против того, чтобы размеры надбавок в регионах отличались.

Писарев считает, что зарплата специалистов должна быть одинаково достойной по всей стране.