Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев возмутился тем, что алтайских врачей переманивают в другие регионы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Писарев увидел в Барнауле баннер, который призывал врачей переезжать в Кемерово, чтобы получать зарплату в размере 85 тысяч рублей в месяц. Такая реклама возмутила депутата.
"<...> Ярость кипела во мне весь день. Этот баннер с момента его появления уничтожил выстраданную программу "Земский доктор". Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе", – написал Писарев.
Он также вспомнил, как стал директором школы в 1999 году. Ещё тогда депутат был против того, чтобы размеры надбавок в регионах отличались.
Писарев считает, что зарплата специалистов должна быть одинаково достойной по всей стране.
Комментарии
А не только врачей......
ярость кипела во мне весь день.
А если узнает за какими з/платами уезжают в Москву и Питер (можно нолик приписать) - взорвется или народ поднимет? В нашем регионе самые низкие (в разы) тарифы ТФОМС. С этого бы начинали.
зарплата специалистов должна быть одинаково достойной по всей стране
Ну логично. И меду надо готовить учить уже в 2 раза больше. Через 2 года пандемии уже можно понять, что это навсегда и надо что то менять. Чем раньше придет это понимание, тем раньше закончится эта агония
Невидимая рука рынка расставляет врачей на свои места.
Писарев пускай за своих зверей беспокоится, чтобы им пайки были на уровне ведущих зоопарков страны)
А за кадры пускай он в других местах возмущается, хотя вы в Законодательном собрании края - почему у бюджетников в АК такие низкие зарплаты.
А в Кемерово им не ворованные деньги дают, там власть делает что-то для своего населения.
А что вы сделали как депутаты для этого?! Вы сирот даже жилья лишили, лишь бы не работать, многодетных земли и т.д. Даже у обворованного последний рубль стащили, накинув максимальный налог из возможных. О чем тут эти страдания ? Или это перед выборами начинается такое?
Зато у нас ятрогенная преступность в психиатрии. Мы лидеры по количеству "заболевших" и никто не сел за это!!! А вылеченных нет.
А Димон так не считает.
Скоро последние свалят. По земскому доктору поищите лохов в другом месте.
А на руинах проданных, разворованных и убитых заводов, когда-то гигантов, Сергей Викторович повозмущаться не желает? Пусть посетит, посмотрит в каких условиях и за какие деньги работают люди на заводах! Ведь именно там формируются налоговые отчисления для того, чтобы оплачивать труд специалистов бюджетной сферы - врачей, учителей и т.п. В Кемеровской области есть пром.производство, а у нас только торговые центры, загоняющие население в кредиты.
Сергей, а у меня вскипает ярость, что партия "Единая Россия" нагло ограбила меня на пять лет пенсии! И Вы, как депутат принимали в этом участие! Зарплаты врачей тоже зависят от правящей власти. Вот и выясняется, что правящая партия работает против народа! Так на кого Вам злиться то?
Значит нужно платить больше чем в Кемерово
Алтайский край заведомо нерентабелен, депрессивен и поэтому обречён на вымирание и отток населения, понимающего, что оставаться там - смерти подобно.
Писарев,ты бы своё кипение и возмущение направил на то,чтобы повысить з/пл врачам,тогда и уезжать не будут.
Рыбка плавает где глубже.
3.08.2021 12:21
гость
Зато у нас ятрогенная преступность в психиатрии.
по сути мы живем в таком месте где повышенный уровень психических проявлений не избежен, и дело тут не столько в медмцине сколько в географии.
У меня ярость вскипает за Отжатого Волка, я же не пишу об этом в новостях?
Ещё раньше уезжает молодняк, т.к тут поступить не реально. Бюджетных мало, занимаются они льготниками, преподавать некому, вся система высшего образования прогнила, перспектив после наших вузов только земской доктор/учитель. Какие условия вы, депутаты, создали тот результат и получился. Остались только патриоты и дураки.
12-12
наши з\п Томенко регулирует здесь-страНы нет-флага нет и гимн на олимпиаде не поют-нет и гимна-и потому Томенко царь и молимся ему.
управлять зависимым народом легко.-видимо,сам зависим.
3.08.2021 14:14
гость
как запоют, так заживётся сразу?
Его возмутили не зарплаты, а то что где-то дают гораздо больше. Платите и люди к вам потянутся.Свое возмущение депутату надо в Думе, хоть и местного масштаба , высказывать, а не на баннеры и богатые регионы кивать.
Не возмущаться, а платить надо тем кто действительно работаете
Сами депутаты Единой России, заместители Министра здравоохранения Алтайского края привели к тому что сокращались сельские ФАПы, в период ковида прикрывали плановую медпомощь. Поэтому специалисты вынуждены были уезжать, в другие регионы.
Господин Писарев вы являетесь депутатом уже не первый созыв, так почему только сейчас, перед выборами обратили внимание на медицину? Закончатся выборы и вы перестанете пиариться на этой теме!
Перед выборами надо "возмутиться" на все темы в городе, и чем больше в СМИ новостей тем лучше!