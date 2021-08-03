Подростка нашли мёртвым на железнодорожных путях в Алтайском крае

Тело подростка нашли на железнодорожных путях на станции Повалиха в Алтайском крае. 14-летнего мальчика обнаружили вечером 2 августа. Сейчас по факту смерти ребёнка в Барнаульском следственном отделе на транспорте проводят доследственную проверку.
Как сообщили amic.ru местные жители, погибший мальчик играл на путях с друзьями. По неподтверждённым данным, он мог удариться головой и умереть от внутреннего кровоизлияния. По другой информации, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом. Сейчас эти две версии рассматривают специалисты.
Отметим, что в Алтайском крае катастрофическая ситуация с травмами на железной дороге. Так, в регионе только за последние пять лет на переездах погибло девять человек и около 20 получили серьёзные травмы. Автомобилисты выезжают на пути даже на красный свет светофора.
Подробнее о проблеме читайте в нашем материале.
Комментарии
На ст.Повалиха творится что - то ужасное. Мы, садоводы наблюдаем это каждый день - подростки собираются в здании станции и бесятся там, пинают, разбивают двери, туалет, матерятся. Потом, забегают в электричку(без билетов, естественно) и бегают по вагонам от контролёров, сметая всё на пути, опять с диким хохотом и матами. На Зудилово или Белоярске выбегают, садятся на встречную электричку и едут обратно в Повалиху. Это у них игра такая. Компании по 10 - 15 человек. Ведут себя нагло, их все боятся. На каждой остановке высовывают голову наружу в дверь и надо успеть на спор засунуть обратно в вагон на слова "двери закрываются". Может это тот случай? Тогда трясите всех повалихинских подростков, они всё знают.