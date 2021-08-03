Подростка нашли мёртвым на железнодорожных путях в Алтайском крае

Тело подростка нашли на железнодорожных путях на станции Повалиха в Алтайском крае. 14-летнего мальчика обнаружили вечером 2 августа. Сейчас по факту смерти ребёнка в Барнаульском следственном отделе на транспорте проводят доследственную проверку.

Как сообщили amic.ru местные жители, погибший мальчик играл на путях с друзьями. По неподтверждённым данным, он мог удариться головой и умереть от внутреннего кровоизлияния. По другой информации, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом. Сейчас эти две версии рассматривают специалисты.

Отметим, что в Алтайском крае катастрофическая ситуация с травмами на железной дороге. Так, в регионе только за последние пять лет на переездах погибло девять человек и около 20 получили серьёзные травмы. Автомобилисты выезжают на пути даже на красный свет светофора.

Подробнее о проблеме читайте в нашем материале.