Эксперты Народного фронта в Алтайском крае призывают территориальное управление Россельхознадзора отказаться от проведения сплошных санитарных рубок в Курьинском, Змеиногорском, Кытмановском и Красногорском районах. Накануне ведомство опубликовало приказы о введении там карантинных зон и режимов, направленных на борьбу с полиграфом уссурийским. Общественники считают, что предложенные меры несвоевременны и способны причинить алтайским лесам больше вреда, чем пользы.

В частности, Россельхознадзор настаивает на вырубке в радиусе 100 м вокруг обнаруженных деревьев с полиграфом уссурийским. Общая площадь леса, где могут быть уничтожены заселённые жуком пихты, составляет почти 11 тысяч га. Ответственность по истреблению леса возлагается на Минприроды Алтайского края, сказано на сайте ОНФ.

Эколог Алексей Грибков считает, что предложенные Россельхознадзором меры запоздали как минимум на 10-12 лет.

"Полиграф уссурийский был завезён с древесиной с Дальнего Востока России в регионы Южной Сибири в 2008-2010 годах. За прошедшее десятилетие он распространился по всем районам Алтайского края, где присутствует пихта сибирская: в Ельцовском, Залесовском, Заринском, Змеиногорском, Красногорском, Курьинском, Кытмановском, Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Тогульском, Третьяковском, Чарышском. Теперь это один из самых обычных и массовых стволовых вредителей леса. Поэтому карантин только в четырёх районах ничего не даст. Уничтожить же всю пихту в Алтайском крае, равно как и в республиках Алтай, Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, попросту невозможно, это бессмысленная и глупая затея", – отметил Грибков.