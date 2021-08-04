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ОНФ раскритиковал Россельхознадзор из-за возможной рубки леса в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Причиной стала борьба с жуком-вредителем – полиграфом уссурийским
Фото: forestforum.ru

Фото: forestforum.ru

Эксперты Народного фронта в Алтайском крае призывают территориальное управление Россельхознадзора отказаться от проведения сплошных санитарных рубок в Курьинском, Змеиногорском, Кытмановском и Красногорском районах. Накануне ведомство опубликовало приказы о введении там карантинных зон и режимов, направленных на борьбу с полиграфом уссурийским. Общественники считают, что предложенные меры несвоевременны и способны причинить алтайским лесам больше вреда, чем пользы.

В частности, Россельхознадзор настаивает на вырубке в радиусе 100 м вокруг обнаруженных деревьев с полиграфом уссурийским. Общая площадь леса, где могут быть уничтожены заселённые жуком пихты, составляет почти 11 тысяч га. Ответственность по истреблению леса возлагается на Минприроды Алтайского края, сказано на сайте ОНФ.

Эколог Алексей Грибков считает, что предложенные Россельхознадзором меры запоздали как минимум на 10-12 лет.

"Полиграф уссурийский был завезён с древесиной с Дальнего Востока России в регионы Южной Сибири в 2008-2010 годах. За прошедшее десятилетие он распространился по всем районам Алтайского края, где присутствует пихта сибирская: в Ельцовском, Залесовском, Заринском, Змеиногорском, Красногорском, Курьинском, Кытмановском, Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Тогульском, Третьяковском, Чарышском. Теперь это один из самых обычных и массовых стволовых вредителей леса. Поэтому карантин только в четырёх районах ничего не даст. Уничтожить же всю пихту в Алтайском крае, равно как и в республиках Алтай, Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, попросту невозможно, это бессмысленная и глупая затея", – отметил Грибков.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.08.2021 13:27
Виктор

Можно поставить на борьбу с Полиграфом каких-то хищных насекомых, паукообразных или птиц. Которые его съедят-склюют

4.08.2021 13:54
- гость -

21 век. С жуком справляются рубкой деревьев. Так бы все садоводы вырубали картошку и другое из-за колорадского жука.

4.08.2021 14:58
- гость -

Деревоперерабатывающие комплексы (работающие на отходах) тоже надо чем-то кормить!

4.08.2021 15:50
- гость -

На яблонях гусеницы, давайте яблони вырубать. У меня в бане поселился полиграф, надо баню сжечь.

4.08.2021 16:59
Местный

Возродите сельхозавиацию!
И обрабатывайте лес.
Раньше и комаров столько не было, теперь же все рубят на корню - супер вариант, просто кому-то сруб для турбазы нужен)

4.08.2021 17:28
- гость -

4.08.2021 16:59
Местный
Раньше и комаров столько не было

Ага, не было. Было столько, что картошку окучивали только в сетчатых масках.

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