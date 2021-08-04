Эксперт оценил справедливость курса рубля

При текущей рублёвой стоимости нефти российская валюта имеет справедливый курс, учитывая уровень инфляции и бюджетные расходы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, пишет газета "Известия".

Как отметил специалист, в среднесрочной перспективе экономически обоснованный уровень рублёвой цены нефти будет расти.

"Если котировки Brent останутся около текущих значений – 74-75 долларов (за баррель), доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублёвая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню", – сказал эксперт.

Среди этого есть и внутренние причины. В частности, относительно высокий уровень инфляции.

Напомним, что ранее рубль занял предпоследнее место в "индексе бигмака". Чтобы уравнять стоимость гамбургера из "Макдоналдса" в России и США, курс доллара должен составлять 29,91 рубля.