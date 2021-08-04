Российский самолёт вышел из строя при тушении пожаров в Греции

Российский самолёт-амфибия Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя. У него повреждён один из двигателей, сообщает портал PoliceNet со ссылкой на греческий телеканал ERT.

Воздушное судно тушило возгорания в селе Варибоби и на острове Эвбея. После отказа двигателя во время полёта пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно.

К тушению пожаров Бе-200 должен вернуться через сутки-двое.

Ранее сообщалось, что пожары в северных пригородах Афин уже уничтожили около 100 домов. Наибольшему ущербу подверглось селение Варибоби, пригород Афин. Там огонь охватил около 1,2 тысячи гектаров земли. Из-за пожара полностью сгорело 76 домов, ещё 18 повреждено.