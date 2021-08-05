"Ростех" опроверг повреждение двигателя самолёта Бе-200 при тушении пожаров в Греции

Российский самолёт-амфибия Бе-200 при тушении пожаров в Греции совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика двигателя. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Ранее сообщалось, что воздушное судно, которое Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышло из строя из-за отказа двигателя. Несмотря на это, пилотам удалось благополучно приземлиться. В "Ростехе" рассказали, как всё было на самом деле:

"В ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолёта сработал датчик двигателя. Для оценки ситуации самолёт совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений. Короткий анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после диагностики воздушное судно продолжило выполнение задач по тушению пожаров. В ближайшие дни оно пройдёт плановое техобслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению.