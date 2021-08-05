Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на покупку автобусов

Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на покупку общественного транспорта. Автопарки обновят в 56 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что о выделении средств стало известно 2 августа. Изначально краевые власти планировали купить техники на 300 млн рублей. Об этом глава региона сообщал в апреле во время отчёта о своей работе за 2020 год. Однако изучив масштабы проблемы, правительство края решило увеличить сумму до 500 млн. 118 новеньких автобусов отдадут районам Алтайского края.

Закупку техники начнут в ближайшие дни.