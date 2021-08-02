Томенко выделил 500 миллионов на закупку 118 автобусов. Их отдадут районам Алтая

Губернатор Виктор Томенко распорядился выделить 500 миллионов рублей на закупку автобусов для муниципальных перевозок. Об этом он сообщил в понедельник, 2 августа, во время оперативного совещания правительства. Изначально краевые власти планировали купить техники на 300 миллионов. Об этом глава региона сообщал в апреле во время отчёта о своей работе за 2020 год. Однако изучив масштабы проблемы, правительство края решило увеличить сумму до полмиллиарда. 118 новеньких автобусов отдадут районам Алтайского края, где годами не могли решить ситуацию с межмуниципальными перевозками.
"Мы посчитали приобретение необходимого подвижного состава – это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Перечень муниципальных образований мы формировали по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению, в том числе учитывали наличие действующей маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли, а также численность перевозимых пассажиров в данных населённых пунктах", – рассказал губернатору во время совещания вице-премьер, курирующий транспорт, Александр Климин.
В ближайшие несколько дней краевые власти намерены уже начать закупать технику для муниципалитетов.
Напомним, что о проблеме с перевозками в муниципалитетах края amic.ru писал неоднократно. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признаёт проблему.
Более подробно о погибающем рынке перевозок читайте в нашем большом материале.
Комментарии
Филантроп-миллионер В.Томенко ? Выделил? Спасибы ему и низкий поклон. Хе-хе
Когда у нас рег оператор работать начнет , ни контейнеров не поставить, площадки под вывоз мусора тоже не делают, мусор валяется после вывоза - кто у нас штрафы выписывает почему проставивает наполнение бюджета ???? Экологическая катастрофа в первомайском районе и не только!!!
Тогда и спрашивать с районов потом надо строго — чтобы эти автобусы не простаивали в гаражах и не "возили воздух", а каждый день служили людям
Замечательная новость!
Для сел это большое подспорье.
Правильное решение.
мочеденежно Выделительная система....
Может корректнее было описывать сие действие как - Направил, Распределил или Распорядился.
2.08.2021 14:46
внук мороз
И "подарил" красиво звучало бы
Подарил это уже из своих)) и называется филантропия.
А по сути он произвел перераспределение уже утвержденного бюджета, либо озвучили только сейчас запланированное в прошлом году событие.
Наскребли к выборам.
Опять подарок губернатора, нет?
Молодец! Явно из офшоров своих выделил! Уважаю.
а Барнаул в старых-грязных покатается ?
сроки износа автобусов кто-нибудь знает?
Правильный заголовок будет звучать "Из налогов население было решено выделить .."
Ну совсем уже… да с какого перепуга то томенко что-то выделил?!!! Бюджет Алтайского края выделил!!! А бюджет это наши налоги!!!
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пояснил: "Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента - это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги... Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И дума, которая утверждает (бюджет - ред.), тоже избрана гражданами России. Поэтому не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Есть бюджетные деньги. Народные они, еще, когда налоги платят".
2.08.2021 15:30
гость
а Барнаул в старых-грязных покатается ?
сроки износа автобусов кто-нибудь знает?
Ой какие мы нежные. Задерживай дыхание когда чадящий автобус мимо проезжает или закрывай окна авто.
А на автомате закрываю когда рядом с автобусом еду. А не то жена приехавшего негра не признает
Автобус победителей на фото детектед
сначала развалили... а счас воссоздать пытаются