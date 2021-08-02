Томенко выделил 500 миллионов на закупку 118 автобусов. Их отдадут районам Алтая

Губернатор Виктор Томенко распорядился выделить 500 миллионов рублей на закупку автобусов для муниципальных перевозок. Об этом он сообщил в понедельник, 2 августа, во время оперативного совещания правительства. Изначально краевые власти планировали купить техники на 300 миллионов. Об этом глава региона сообщал в апреле во время отчёта о своей работе за 2020 год. Однако изучив масштабы проблемы, правительство края решило увеличить сумму до полмиллиарда. 118 новеньких автобусов отдадут районам Алтайского края, где годами не могли решить ситуацию с межмуниципальными перевозками.

"Мы посчитали приобретение необходимого подвижного состава – это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Перечень муниципальных образований мы формировали по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению, в том числе учитывали наличие действующей маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли, а также численность перевозимых пассажиров в данных населённых пунктах", – рассказал губернатору во время совещания вице-премьер, курирующий транспорт, Александр Климин.

В ближайшие несколько дней краевые власти намерены уже начать закупать технику для муниципалитетов.

Напомним, что о проблеме с перевозками в муниципалитетах края amic.ru писал неоднократно. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признаёт проблему.

Более подробно о погибающем рынке перевозок читайте в нашем большом материале.