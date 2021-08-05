Роспотребнадзор "не учуял" угрозы здоровью бийчан из-за вони от разлагающихся кур в Бийске

Жителей Бийска, которые две недели жаловались на зловоние и связывали это с пожаром на "Алтайском бройлере", успокоил Роспотребнадзор: угрозы здоровью бийчан нет. Вонь от сгнившего куриного мяса, от которой половину месяца задыхались люди, вписалась в рамки СанПиН, а смрад негативно на здоровье граждан не повлиял, об этом со ссылкой на ответ ведомства пишет "Банкфакс".

Такие выводы специалисты Роспотребнадзора сделали после исследований атмосферного воздуха. Кстати, они подтвердили (хотя ранее на предприятии говорили, что они ни при чём): удушающий запах распространялся именно с птицефабрики.

Напомним, в Бийске 3 июля на "Алтайском бройлере" произошёл крупный пожар. Площадь возгорания достигала 2,8 тысячи квадратных метров. Был уничтожен склад готовой продукции. Холодильные установки, где хранили мясо птицы, оказались под завалами. Две недели потребовалось предприятию, чтобы уничтожить испорченную продукцию. Работы были выполнены до 25 июля.

После пожара "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.