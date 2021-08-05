Скелетированный труп человека нашли на свалке в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По информации источников, останки были обнаружены 4 августа. Мужчина собирал на свалке чёрный металл и увидел труп.

Установить личность погибшего без специальных процедур невозможно. Тело долго пролежало на свалке. Кроме того, его погрызли собаки.

О находке сообщили правоохранителям. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что тела двух человек вытащили из затонувшего автомобиля в русле реки Алей в Рубцовском районе Алтайского края.

Днём 3 августа автомобиль достали из реки. В салоне находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаков насильственной смерти.