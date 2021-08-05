Скелетированный труп человека нашли на свалке в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
По информации источников, останки были обнаружены 4 августа. Мужчина собирал на свалке чёрный металл и увидел труп.
Установить личность погибшего без специальных процедур невозможно. Тело долго пролежало на свалке. Кроме того, его погрызли собаки.
О находке сообщили правоохранителям. Ведется проверка.
Ранее сообщалось, что тела двух человек вытащили из затонувшего автомобиля в русле реки Алей в Рубцовском районе Алтайского края.
Днём 3 августа автомобиль достали из реки. В салоне находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаков насильственной смерти.
Комментарии
В сериале "Кости" оцифровывали скелет и череп, и специальная программа воссоздавала внешность. А дальше просто сличали с базой пропавших. Ещё там по серийному номеру искусственного сустава или титановой пластины устанавливали личность
ДНК-анализ и поиск по родственникам в базе, не?
Виктор, смотрите поменьше сериалы и читайте побольше книги и специальную периодику, а то будет как с одним моим другом-психологом, которому менты весь мозг съели, рассказывая как в "Обмани меня" Тим Рот щёлкал жуликов, как целми восьмиклассниц...
5.08.2021 13:53
Виктор
ааааааааа
ЛУЧШИЙ КОМЕНТ ЗА СЕГОДНЯ!!!!!!!
Витюня, ты сделал мой день!!! ))))
В сериале "Кости" оцифровывали скелет и череп, и специальная программа воссоздавала внешность. А дальше просто сличали с базой пропавших. Ещё там по серийному номеру искусственного сустава или титановой пластины устанавливали личность
А в сериале "След" есть чудо технологии и чудо следователи!!!! И это в России! Давайте к ним обратимся? Они точно помогут!!!
...Ещё там по серийному номеру...
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а еще в сериале Улицы разбитых фонарей ни разу не было, чтобы они куда-то пошли и сделали это зря!
Может это Мишка Горбунов? Его труп на свалку выкинули, и тогда так и не нашли.