Более 1000 домов отключили от газа в Барнауле из-за аварии

Более 1000 домов отключили от газа из-за повреждения магистральной трубы. "Газпром" прекратил подачу ресурса в квадрате ул. Гоголя – проспект Строителей – проспект Красноармейский – пер. Малый Прудской.

В зоне отключения оказались более 1000 домов, а также 100 административных зданий. Сотрудники "Русьэнерго" приступили к ликвидации аварии. Завершить работы обещают до вечера.

На месте работают сотрудники ГИБДД и администрации района.

Ранее горожане сообщали о том, что сотрудники полиции в Барнауле перекрыли улицу Партизанскую от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. Также дорога перекрыта на улице Партизанской от Челюскинцев в сторону проспекта Красноармейского.