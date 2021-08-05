В Барнауле планируют достроить мост через Барнаулку в конце сентября

Фото: "Вечерний Барнаул" / Михаил Полубедов

Подрядчик планирует завершить строительство моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев уже в конце сентября – на месяц раньше определённого контрактом срока, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на объекте начались 1 февраля 2021 года и должны были продлиться девять месяцев, однако паводок прошёл спокойно и строительство протекает без простоев. Сейчас объект находится в высокой степени готовности, идёт подготовка к укладке выравнивающего слоя из бетона.

Начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и Барнаула Дмитрий Симоненко отметил, что проезжая часть моста станет шире и составит девять метров. Расширят и тротуар до 2,25 метра (на старом мосту он был 1,6 метра).

Чиновник отметил, что новый мост рассчитан на современные нагрузки, и его скорый запуск позволит вернуть обычный трафик и разгрузить от грузовых автомобилей дороги исторического центра Барнаула.

Напомним, мост через Барнаулку ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Всего на проведение работ выделили 87,8 млн рублей. Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, однако едва ли не с самого начала работ подрядчик обещал "приложить максимум усилий", чтобы завершить всё быстрее.