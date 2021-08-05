Коммунальщики устранили повреждение на газопроводе в центре Барнаула

Повреждение на газопроводе в центре Барнаула устранено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сотрудниками "Русьэнерго" устранено повреждение на магистральной газовой трубе на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" ведутся работы по подаче газа жителям. Вопрос находится на контроле в администрации города и Центрального района", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 1000 домов отключили от газа из-за повреждения магистральной трубы. "Газпром" прекратил подачу ресурса в квадрате ул. Гоголя – проспект Строителей – проспект Красноармейский – пер. Малый Прудской.