Пятеро заключённых сбежали из подмосковного изолятора

Подмосковная прокуратура сообщает о том, что пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания. Неизвестно, как заключённым удалось совершить побег.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых", – сказано в сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала BAZA, побег произошёл глубокой ночью. Один из беглецов – убийца, который проходит по делу о покушении на бизнесмена.

Отмечается, что при себе у сбежавших заключённых нет оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен ИВС не пропало.