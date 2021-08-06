Бывший глава алтайского Следкома может трудоустроиться в Генпрокуратуру

Бывший руководитель алтайского Следкома Андрей Хвостов, предположительно, может трудоустроиться в Генеральную прокуратуру. По данным источников "Толка", 6 августа генерал-майор юстиции попрощается со своими коллегами в регионе.

Напомним, об уходе 44-летнего Андрея Хвостова с должности главы СУ СКР по Алтайскому краю стало известно 4 августа. Причина – выход на пенсию. В тот же день и.о. руководителя ведомства назначили полковника юстиции Игоря Колесниченко.

Издание также отмечает, что бывший первый зам Хвостова Александр Безукладников переехал в Кемеровскую область, где занял аналогичный пост.