Мусоровоз провалился под землю в центре Барнаула

Мусоровоз провалился под асфальт возле дома на улице Интернациональной, 72, в Барнауле. Дорожное покрытие не выдержало вес техники и её задние колеса ушли под землю.

О происшествии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что 2 июля иномарка провалилась под асфальт на улице Трактовой в Барнауле. Автомобиль ушёл под землю почти наполовину.

В пресс-службе СГК сообщили, что провал произошёл из-за промыва грунта. Сейчас в этом контуре проходит опрессовка, которая привела к повреждению сетей.

Автомобиль извлекли их провала. В результате инцидента никто не пострадал.