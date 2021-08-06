Смог от лесных пожаров затягивает Барнаул. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дым от лесных пожаров постепенно добирается до Алтайского края. Согласно системе мониторинга природных пожаров СКАНЭКС, сейчас очаги возгорания есть как в самом регионе, так и за рубежом – в соседнем Казахстане. Причём в последнем зарегистрировано более 65 очагов возгорания неподалёку от Павлодара.

Фотокорреспондент amic.ru прошёлся по улицам Барнаула и поснимал дымку, которая зависла над домами. И хоть она не сравнима с дымом от пожаров в Сибири, который накрыл почти всю Россию летом 2019 года, ситуация может ухудшиться, если огонь в лесах не будут тушить.