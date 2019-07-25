Дым и гарь от лесных пожаров на северо-востоке Красноярского края продолжают окутывать Сибирь. По прогнозу синоптиков улучшение обстановки ожидается в ближайшие дни при изменении направления ветра. Сегодня режим "черного неба" продолжает действовать в Новосибирской области и в Алтайском крае. Как ранее писал Amic.ru, против этого выступил и.о. начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин. Он обвинил сотрудников гидрометцентров Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей в том, что они незаконно ввели режим "черного неба".
По последним данным, в Красноярском крае и Иркутской области горит более 1,3 млн га леса. Пожары было решено не тушить ради экономии средств.
Как выглядят города Сибири сейчас, смотрите в подборке Amic.ru с уличных камер видеонаблюдения.
Комментарии
В Барнауле запаха гари нет. И где хоть одно фото или видео с пожаров в Красноярском крае
5.07.2019 13:33
-гость-
В Барнауле запаха гари нет. И где хоть одно фото или видео с пожаров в Красноярском крае
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Ты привык уже к запаху гари. Я пару дней назад приехал. Глаза слезятся, запах гари и вкус горечи во рту стоит.
Ну и снимки со спутников глянь.
И где хоть одно фото или видео с пожаров в Красноярском крае
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ты скабеевой и соловьеву напиши. пусть едут снимают. Эт же не во франции нотр-дам горящий снимать... бгг...
Кто нибудь такое помнит ранее? я помню торф как то горел в 90-ых, но его не возможно потушить.. но чтобы горел лес и его ни кто не тушил и Сибирь две недели была в дыму?
25.07.2019 14:01
- гость -
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... как Вы себе представляете тушение пожара, дым от которого накрыл всю Сибирь и ДВ?