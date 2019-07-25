Дым и гарь от лесных пожаров на северо-востоке Красноярского края продолжают окутывать Сибирь. По прогнозу синоптиков улучшение обстановки ожидается в ближайшие дни при изменении направления ветра. Сегодня режим "черного неба" продолжает действовать в Новосибирской области и в Алтайском крае. Как ранее писал Amic.ru, против этого выступил и.о. начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин. Он обвинил сотрудников гидрометцентров Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей в том, что они незаконно ввели режим "черного неба".

По последним данным, в Красноярском крае и Иркутской области горит более 1,3 млн га леса. Пожары было решено не тушить ради экономии средств.

Как выглядят города Сибири сейчас, смотрите в подборке Amic.ru с уличных камер видеонаблюдения.