Серьёзное ДТП произошло на трассе под Барнаулом

Серьёзное ДТП произошло между двумя легковыми автомобилями возле поворота на село Черницкое неподалёку от Барнаула. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет.

Кадры с места аварии опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". Информация о пострадавших и причинах столкновения уточняется.

Напомним, 3 августа двое детей и двое взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае. Около 12:30 в Онгудайском районе на 669-м километре Чуйского тракта 47-летняя жительница села Ташанта ехала в сторону Горно-Алтайска, однако в один момент не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.