Серьёзное ДТП произошло на трассе под Барнаулом

Серьёзное ДТП произошло между двумя легковыми автомобилями возле поворота на село Черницкое неподалёку от Барнаула. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет.
Кадры с места аварии опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". Информация о пострадавших и причинах столкновения уточняется.
Напомним, 3 августа двое детей и двое взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае. Около 12:30 в Онгудайском районе на 669-м километре Чуйского тракта 47-летняя жительница села Ташанта ехала в сторону Горно-Алтайска, однако в один момент не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.
Комментарии
А зачем делают кюветы? Не было бы их, то и машины не слетали бы в них.
6.08.2021 23:12
- гость -
да кто бы его там специально делал? там делали насыпь для дороги, а не ямы рыли.