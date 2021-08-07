Жёсткое ДТП с пьяным водителем произошло в Барнауле

Жёсткое ДТП произошло на улице Калинина в Барнауле. Столкновение случилось возле пересечения с улицей Пионеров.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в аварии приняли участие Subaru и "Жигули". На заднем сиденье отечественного авто сидела бабушка, с места происшествия её забрала реанимация. Состояние уточняется. Также пострадал пассажир иномарки – предположительно, у него сломан нос и разбита голова.
По словам очевидцев, водитель Subaru был пьян.
Напомним, 6 августа серьёзное ДТП произошло между двумя легковыми автомобилями возле поворота на село Черницкое неподалёку от Барнаула. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет.
Комментарии
Площадь Текстильщиков — не самое удачное место для времяпрепровождения субботним утром
В городе надо предпринимать решительные меры по борьбе с ДТП: камеры,светофоры, регулируемые пешеходные переходы, наглядная агитация, адресные электронные рассылки, рассказывающие об изменениях КОАП, ПДД, контроль сотрудниками МВД соблюдения правил на дороге и т. д. Специалисты должны знать, какие меры лучше предпринять.
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Плюс раф-4
коал, пдд, мндв, раф- что это за шифры? Как хочешь, так и переводить?
водитель Subaru был пьян
Ему пофиг и камеры,светофоры, регулируемые пешеходные переходы, наглядная агитация, адресные электронные рассылки, рассказывающие об изменениях КОАП, ПДД, контроль сотрудниками МВД соблюдения правил на дороге и т. д. Он просто был пьян
Все просто, надо бухим уродам за рулем отрубать руку, второй раз вторую... интересно после этого сколько пьяных животных сядет за руль?)))
Лучше яйца и делать наколку на лбу " КАСТРАТ"