Жёсткое ДТП с пьяным водителем произошло в Барнауле

Жёсткое ДТП произошло на улице Калинина в Барнауле. Столкновение случилось возле пересечения с улицей Пионеров.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в аварии приняли участие Subaru и "Жигули". На заднем сиденье отечественного авто сидела бабушка, с места происшествия её забрала реанимация. Состояние уточняется. Также пострадал пассажир иномарки – предположительно, у него сломан нос и разбита голова.

По словам очевидцев, водитель Subaru был пьян.

Напомним, 6 августа серьёзное ДТП произошло между двумя легковыми автомобилями возле поворота на село Черницкое неподалёку от Барнаула. В результате столкновения одна из машин вылетела в кювет.