Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Барнауле

Названы подробности тройного ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров в Барнауле. В аварии приняли участие три автомобиля – ВАЗ-2105, Subaru Forester и Toyota RAV4.

Как сообщили в отделении пропаганды Барнаула, в результате аварии пострадали водители иномарок и 80-летняя женщина – пассажирка отечественного авто. Всех их доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, что столкновение произошло утром 7 августа. По сообщениям очевидцев, водитель Subaru Forester находился в состоянии алкогольного опьянения, а пожилую пострадавшую забрали на автомобиле реанимации.