Цена проезда на одном из пригородных автобусов выросла в Барнауле

Проезд на пригородных автобусах поднялся в Барнауле. Как сообщил корреспондент amic.ru, проезд из краевой столицы в Новоалтайск вырос на 3 рубля – с 40 до 43 рублей.
При этом стоимость проезда внутри Новоалтайска и Барнаула осталась неизменной и держится на уровне других маршруток – 25 рублей.
Причины повышения уточняются.
Напомним, что с июня ряд барнаульских перевозчиков намеревались поднять цены на маршрутах с нерегулируемым тарифом до 26-30 рублей. Такую меру объясняли значительными финансовыми расходами, связанными с обновлением автотранспорта. Стоит также отметить, что из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута.
Позднее стало известно, что перевозчики отказались от идей по повышению цены и сохранили её на прежнем уровне – 25 рублей.
Комментарии
давно уже выросла-то, билеты все-равно никто не отрывает, всё им мало и мало, расходы растут видите ли. не расходы, а запросы перевозчика стали жирными
а почему до алтайки 43? почему туда нельзя пустить нормальные маршруты за 25 р, как до лесного или центрального, че за поборы? межгород?