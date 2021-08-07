Цена проезда на одном из пригородных автобусов выросла в Барнауле

Проезд на пригородных автобусах поднялся в Барнауле. Как сообщил корреспондент amic.ru, проезд из краевой столицы в Новоалтайск вырос на 3 рубля – с 40 до 43 рублей.

При этом стоимость проезда внутри Новоалтайска и Барнаула осталась неизменной и держится на уровне других маршруток – 25 рублей.

Причины повышения уточняются.

Напомним, что с июня ряд барнаульских перевозчиков намеревались поднять цены на маршрутах с нерегулируемым тарифом до 26-30 рублей. Такую меру объясняли значительными финансовыми расходами, связанными с обновлением автотранспорта. Стоит также отметить, что из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута.

Позднее стало известно, что перевозчики отказались от идей по повышению цены и сохранили её на прежнем уровне – 25 рублей.