Цена за проезд в общественном транспорте Барнаула останется прежней

В Барнауле перевозчики, которые планировали повысить стоимость проезда на 18 маршрутах, сохранят её на прежнем уровне – 25 рублей, сообщили в мэрии.
"Барнаульские перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, обратились в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с соответствующими уведомлениями", – уточнили в горадминистрации.
Корреспонденту amic.ru в пресс-службе мэрии также подтвердили, что это именно решение перевозчиков. Они сами отказались повышать плату за проезд.
Напомним, что с июня ряд барнаульских перевозчиков намеревались поднять цены на маршрутах с нерегулируемым тарифом до 26-30 рублей. Такую меру объясняли значительными финансовыми расходами, связанными с обновлением автотранспорта.
Комментарии
Ехалаа вчера в маршрутке №59.как автобусик старый, разбитый, как всегда - грязный. И вижу объявление: с 15 июня проезд 26 рублей. И никакого обновлённого парка не наблюдается.
Чего так? Уже уложились в тариф?
уже поднято, будут деньги возвращать?
Пересчитывать неудобно стало.
9.06.2021 11:20
- гость -
Возможно, что впереди, перефразируя знаменитый анекдот, ситуация "Нет, просто вы будете больше платить"
Сами водители маршруток говорят, что пока просто отложили до сентября, видимо это связано с местными выборами, как они пройдут так сразу поднимут)))
Ну правильно подняли половина же автобусов так то
Брехня. В автобусе №27 с понедельника - 28 руб.
А мне тёща всю плешь проела, ирод говорит доплачивай к пенсии до зарплаты депутата!
В маршрутке 18 с понедельника 28 рублей...
Сегодня ехал в 58-объявление "До осени цена прежняя 25 руб.
9.06.2021 11:37
- гость -
9.06.2021 11:41
- гость -
Вот в понедельник и отпишИтесь по цене.
да.. пару дней покатались с повышенным ценником... в первый день просто нереально было ловить тех, кто выскочил, рассчитавшись по старой цене.. а сегодня был приятный сюрприз.. Когда одна девушка громко спросила: "А что? Сегодня уже опять по 25?" Пол-автобуса встрепенулось радостно, забренчали монетами, пересчитывая и убирая лишние. А не спросила бы - так бы и рассчитались по 28. А водитель был не в курсе, почему цену вернули...
марщруток достаточно-автобусы уменьшились в своём количестве