Цена за проезд в общественном транспорте Барнаула останется прежней

В Барнауле перевозчики, которые планировали повысить стоимость проезда на 18 маршрутах, сохранят её на прежнем уровне – 25 рублей, сообщили в мэрии.

"Барнаульские перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, обратились в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с соответствующими уведомлениями", – уточнили в горадминистрации.

Корреспонденту amic.ru в пресс-службе мэрии также подтвердили, что это именно решение перевозчиков. Они сами отказались повышать плату за проезд.

Напомним, что с июня ряд барнаульских перевозчиков намеревались поднять цены на маршрутах с нерегулируемым тарифом до 26-30 рублей. Такую меру объясняли значительными финансовыми расходами, связанными с обновлением автотранспорта.