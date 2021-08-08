Машина ЧОП вылетела на тротуар после аварии в центре Барнаула

Авария с участием автомобиля частного охранного предприятия произошла в центре Барнаула. Об этом сообщили подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

Иномарка и "Лада" столкнулись на пересечении улицы Гоголя и проспекта Социалистического. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, а машину ЧОП после удара выбросило на тротуар.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что жёсткое ДТП произошло на улице Калинина в Барнауле. Столкновение случилось возле пересечения с улицей Пионеров. Один из участников аварии сел за руль в нетрезвом виде.