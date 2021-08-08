Из-за рейсового автобуса с отказавшими тормозами в Бийске пострадала женщина

Женщина пострадала в результате ДТП в Бийске. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22.

По сообщению горожан, у рейсового автобуса отказали тормоза. На скорости он протаранил иномарку, которая двинулась вперёд и наехала на женщину-пешехода.

После аварии пострадавшая не смогла самостоятельно встать. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мопедом в Горном Алтае. 16-летний местный житель, управляя мопедом Racer, при движении со стороны улицы Подгорной в направлении переулка Почтового допустил наезд на 12-летнюю односельчанку. Девочка выехала на дорогу на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.

Школьницу доставили в больницу.