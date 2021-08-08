В Сети появились фотографии тела, найденного на свалке в Барнауле

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали фотографии тела, найденного на свалке в Барнауле. От человека остались только кости и одежда.
Погибший был одет в куртку, джинсы и кроссовки, которые сохранились. Останки погибшего разложились настолько сильно, что сразу определить личность человека невозможно.
Напомним, что скелетированный труп нашли на барнаульской свалке 4 августа. Мужчина занимался сбором металла, когда увидел человеческие останки.
Отмечалось, что тело на момент находки сильно разложилось и было погрызено собаками.
О находке сообщили правоохранителям. Ведётся проверка по факту гибели человека.
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