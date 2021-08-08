В Сети появились фотографии тела, найденного на свалке в Барнауле

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали фотографии тела, найденного на свалке в Барнауле. От человека остались только кости и одежда.

Погибший был одет в куртку, джинсы и кроссовки, которые сохранились. Останки погибшего разложились настолько сильно, что сразу определить личность человека невозможно.

Напомним, что скелетированный труп нашли на барнаульской свалке 4 августа. Мужчина занимался сбором металла, когда увидел человеческие останки.

Отмечалось, что тело на момент находки сильно разложилось и было погрызено собаками.

О находке сообщили правоохранителям. Ведётся проверка по факту гибели человека.