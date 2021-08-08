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Военные в понедельник на два с половиной часа перекроют трассу в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Утром в понедельник военные перекроют участок трассы в Алтайском крае. Движение ограничат на 2,5 часа.

Перекрытие будет действовать с 05:00 до 08:30 на участке автодороги н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт".

Водителям рекомендуют спланировать маршрут заранее. 

Ранее сообщалось, что движение грузовых автомобилей в Горном Алтае запретили на участке трассы Каракокша – Уймень с нулевого по 23-й километр. 

Ограничение ввели в связи с разрушением настила и пролётных строений моста через реку Чепша. Специалисты опасаются, что он может не выдержать веса грузовика.

Водителей грузового транспорта призвали воздержаться от поездок по участку до восстановления мостового перехода. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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