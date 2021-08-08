Военные в понедельник на два с половиной часа перекроют трассу в Алтайском крае

Утром в понедельник военные перекроют участок трассы в Алтайском крае. Движение ограничат на 2,5 часа.

Перекрытие будет действовать с 05:00 до 08:30 на участке автодороги н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт".

Водителям рекомендуют спланировать маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что движение грузовых автомобилей в Горном Алтае запретили на участке трассы Каракокша – Уймень с нулевого по 23-й километр.

Ограничение ввели в связи с разрушением настила и пролётных строений моста через реку Чепша. Специалисты опасаются, что он может не выдержать веса грузовика.

Водителей грузового транспорта призвали воздержаться от поездок по участку до восстановления мостового перехода.