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Более 1,1 тысячи кандидатов выдвинулись на выборы в АКЗС

, ИА "Амител"
Сами выборы пройдут 19 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Более 1,1 тысячи кандидатов подали документы на участие в выборах в АКЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой избирательной комиссии.

"Завершен срок предоставления подписных листов и документов для регистрации списков кандидатов. Выдвинуто 1113 кандидатов: 920 – по общекраевому округу, 193 – по одномандатным округам. Из них зарегистрированы 469 кандидатов. Девять партий представили краевые списки и девять – по одномандатным избирательным округам", – сообщили в избиркоме.

Выборы состоятся 19 сентября.

Ранее сообщалось, что федеральные власти вернулись к проработке темы индексации пенсий работающим пенсионерам. Трём министерствам поручено рассмотреть возможность такой меры. К этой теме подключились и региональные парламенты. В частности, Алтайское Заксобрание предложит свой вариант проекта федерального закона об индексации.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.08.2021 18:59
Владимир

Я не видел чтобы ходили собирали подписи.

8.08.2021 20:11
Пионер

Это самые тунеядцы. Следующие - таксисты

8.08.2021 20:14
007

Так некоторые и не ходили... Не возможно собрать почти 2000 подписей за неделю. Их мухлёж видно сразу, даже без подчерковеда.

8.08.2021 23:04
гость

для края важно знать жаждущих пахать для Родины бесплатно!
з\п высокие будут у рабочих только- кто на станках производит мат. блага для народа.

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