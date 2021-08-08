Более 1,1 тысячи кандидатов выдвинулись на выборы в АКЗС

Более 1,1 тысячи кандидатов подали документы на участие в выборах в АКЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой избирательной комиссии.

"Завершен срок предоставления подписных листов и документов для регистрации списков кандидатов. Выдвинуто 1113 кандидатов: 920 – по общекраевому округу, 193 – по одномандатным округам. Из них зарегистрированы 469 кандидатов. Девять партий представили краевые списки и девять – по одномандатным избирательным округам", – сообщили в избиркоме.

Выборы состоятся 19 сентября.

Ранее сообщалось, что федеральные власти вернулись к проработке темы индексации пенсий работающим пенсионерам. Трём министерствам поручено рассмотреть возможность такой меры. К этой теме подключились и региональные парламенты. В частности, Алтайское Заксобрание предложит свой вариант проекта федерального закона об индексации.