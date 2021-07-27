Федеральные власти вернулись к проработке темы индексации пенсий работающим пенсионерам. Трём министерствам поручено рассмотреть возможность такой меры. К этой теме подключились и региональные парламенты. В частности, Алтайское Заксобрание предложит свой вариант проекта федерального закона об индексации, сообщает пресс-служба АКЗС.

Как рассказала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, фракция "Единая Россия" совместно с комитетом внесёт в повестку августовской сессии краевого парламента свой вариант. Работа над документом ведётся уже несколько месяцев.

"По информации на сегодняшний день, федеральным профильным ведомствам пока поручено только проработать данный вопрос. Такая задача поставлена не впервые. Ещё в декабре 2020 года президент страны подготовил аналогичное поручение, но предложения были отложены. Возможно, причиной тому послужила пандемия, – рассказала председатель комитета АКЗС по соцполитике. – Говорить с полной уверенностью, что проблема будет решена сейчас, мы не можем. Поэтому фракция вносит на августовскую сессию проект законодательной инициативы, которая будет направлена в Госдуму. С одной стороны, мы продвигаем своё видение проведения индексации, а с другой – мы обозначим, насколько это важный сегодня вопрос".

Согласно документу, подготовленному депутатским объединением, проиндексировать выплаты пенсионерам, которые продолжают трудиться, предлагается с января 2022 года. Это позволяет в плановом порядке учесть дополнительные средства при подготовке федерального бюджета на новый финансовый год, пояснила Ильюченко.