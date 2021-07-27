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Депутаты АКЗС предложат свой вариант индексации пенсий работающим пенсионерам

, ИА "Амител"
На федеральном уровне вновь вернулись к обсуждению этого вопроса

Федеральные власти вернулись к проработке темы индексации пенсий работающим пенсионерам. Трём министерствам поручено рассмотреть возможность такой меры. К этой теме подключились и региональные парламенты. В частности, Алтайское Заксобрание предложит свой вариант проекта федерального закона об индексации, сообщает пресс-служба АКЗС.

Как рассказала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, фракция "Единая Россия" совместно с комитетом внесёт в повестку августовской сессии краевого парламента свой вариант. Работа над документом ведётся уже несколько месяцев.

"По информации на сегодняшний день, федеральным профильным ведомствам пока поручено только проработать данный вопрос. Такая задача поставлена не впервые. Ещё в декабре 2020 года президент страны подготовил аналогичное поручение, но предложения были отложены. Возможно, причиной тому послужила пандемия, – рассказала председатель комитета АКЗС по соцполитике. – Говорить с полной уверенностью, что проблема будет решена сейчас, мы не можем. Поэтому фракция вносит на августовскую сессию проект законодательной инициативы, которая будет направлена в Госдуму. С одной стороны, мы продвигаем своё видение проведения индексации, а с другой – мы обозначим, насколько это важный сегодня вопрос".

Согласно документу, подготовленному депутатским объединением, проиндексировать выплаты пенсионерам, которые продолжают трудиться, предлагается с января 2022 года. Это позволяет в плановом порядке учесть дополнительные средства при подготовке федерального бюджета на новый финансовый год, пояснила Ильюченко.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.07.2021 12:08
читатель

Сейчас пообещают каждый год а то и месяц прибавлять по 1000 р.

27.07.2021 12:35
- гость -

Обсуждение индексации пенсий - это ритуальная тема перед каждыми выборами.
И это навсегда.

27.07.2021 12:42
- гость -

Чтобы не предложили депутаты, пенсионеры все равно не до получат лишнего. На что тогда Пенсионный фонд жить и процветать будет

27.07.2021 13:04
Сермяжная правда

Нужно голосовать за ЕР, ЭТИ точно проиндексируют.

27.07.2021 14:58
гость

Нужно голосовать за ЕР, ЭТИ точно проиндексируют. - на словах, замучаетесь ждать

27.07.2021 15:58
- гость -

Хватит уже воду в ступе толочь, пора принимать это решение. Мы работаем не от большого желания именно работы, а от невозможности прожить на пенсию. И очень, знаете, обидно, когда считают, что мы жируем и нам не нужна индексация. Все вокруг дорожает с каждым днем, а у нас из года в год один и тот же доход (вот только не надо говорить, что нам ежегодно добавляется по 200 руб., дорожает то все не на 200 руб).

27.07.2021 16:12
Сермяжная правда

Дык добавь вам вместо 200, к примеру цельных 210 рублев, шиковать начнете!

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