Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Барнауле

Восьмилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоэтажки на улице Воровского в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
"В этот момент мама подходила к дому. Ребёнок открыл окно и вылез на козырёк, чтобы посмотреть, где идёт мама. Не удержавшись, он упал на клумбу", – сказано в сообщении.
Проходившая мимо соседка оказала пострадавшему первую помощь и вызвала медиков. О состоянии ребёнка информации нет.
Ранее сообщалось, что в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.
От полученных травм пострадавшая скончалась.
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