Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Барнауле

Восьмилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоэтажки на улице Воровского в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

"В этот момент мама подходила к дому. Ребёнок открыл окно и вылез на козырёк, чтобы посмотреть, где идёт мама. Не удержавшись, он упал на клумбу", – сказано в сообщении.

Проходившая мимо соседка оказала пострадавшему первую помощь и вызвала медиков. О состоянии ребёнка информации нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.

От полученных травм пострадавшая скончалась.