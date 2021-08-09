Серьёзный пожар в частном доме произошёл в Барнауле

Пожар произошёл в частном доме на улице Новой в Барнауле. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

Во время возгорания возникла угроза распространения пламени на соседние строения. Люди вышли из дома самостоятельно. Сейчас пожар локализован, в тушении очага задействовано шесть многофункциональных стволов.

Информация о причинах возгорания уточняется.

Напомним, что 26 июля спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в пятиэтажном здании на улице Деповской в Барнауле. Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны.

Огонь удалось быстро потушить. По предварительной информации, возгорание началось с холодильника. Никто не пострадал.