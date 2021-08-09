ПФР помог жительнице Барнаула получить "путинские" выплаты на 16-летнюю дочь

Региональное отделение Пенсионного фонда России помогло жительнице Барнаула получить "путинские" 10 тысяч рублей на свою 16-летнюю дочь, которая столкнулась с задвоением СНИЛС из-за совпадения ФИО и даты рождения с другой девочкой из Екатеринбурга.

Как сообщили amic.ru в ведомстве, отдел, курирующий выплату школьникам, урегулировал ситуацию и выдал девочке новый СНИЛС. Заявление на выплату денег уже одобрено.

Жители региона всегда могут обратиться с вопросом по телефонам Единого контакт-центра ПФР: 8 800 600 0714; 399 999. Для ответов землякам сегодня в рабочие дни работают 20 операторов отдела дистанционного обслуживания. Также есть возможность задать вопрос онлайн через специальную форму на сайте Пенсионного фонда.

Приём граждан в условиях социальных ограничений клиентские службы Пенсионного фонда в Алтайском крае ведут преимущественно по предварительной записи, оформить которую можно по телефонам контакт-центра или посредством личного кабинета на сайте ПФР.

Напомним, что о проблемах жительницы Барнаула стало известно 7 августа. По её словам, 16-летней дочери не хотели выплачивать деньги из-за совпадения ФИО, даты рождения, СНИЛС и полиса с другим ребёнком из Екатеринбурга.