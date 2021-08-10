"Это форс-мажор". Томенко пообещал, что алтайским строителям пересчитают госконтракты

Алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, пообещали возместить потери. Об этом глава региона Виктор Томенко заявил по время рабочей поездки в Тальменский район.

По его словам, сейчас правительство региона ждёт, когда в Москве подпишут документы, которые будут регулировать процесс пересчёта госконтрактов.

"Мы обязательно пойдём на пересчёт [контрактов], мы не заинтересованы занимать такую позицию: контракт подписали, как хотите, так и выполняйте. Единственное, он [пересчёт] должен быть законно обоснован. Мы дождёмся, когда Министерство юстиции зарегистрирует приказ федерального Минстроя и выйдет постановление правительства. Это будет на днях. Как сделать пересчёт, нам уже понятно, документы уже подбираются. Определённый путь надо будет пройти", – отметил губернатор.

Если сумма "надбавки", утверждённая федеральным Минстроем, окажется недостаточной, край готов возместить потери строителям из собственного бюджета, отметил Виктор Томенко.

"Мы пойдём на пересчёт и денег по необходимости добавим. Даже если не получится на федеральном уровне решить, значит, добавим краевых средств. Мы понимаем, что это форс-мажор, обстановка нам ясна, объекты надо заканчивать", – сказал губернатор.

Он добавил, что региональные строители замедлили темы работ на социальных объектах, но не бросили стройки. Ранее сами подрядчики отмечали: они продолжают возведение зданий уже за свой счёт.

Томенко подчеркнул, что определённое отставание от графика строительства есть, и над его сокращением придётся работать.

"Спасибо, что подрядчики работу свою продолжают. Они её сейчас не сдают, но продолжают, чтобы не допускать отставания. Оно будет, но посмотрим, какими путями будем его выправлять", – сказал Томенко.

Что известно о проблеме?

Кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%.

Однако в контрактах, заключённых подрядчиками с государством ещё несколько лет назад (до роста цен), зафиксирована сумма строительства объектов, которую по закону нельзя изменить.

Чтобы выполнить свои обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.

Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы не удалось.

В конце июня крупнейшие краевые подрядчики ("Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест") заявили, что приостанавливают работы на соцобъектах. Соответствующие письма были отправлены в службу Единого госзаказчика.

По словам некоторых фирм, убытки строителей доходят до 250 млн рублей на одном объекте. Теперь компании рассчитывают, что им возместят все потери.