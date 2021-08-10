"Это форс-мажор". Томенко пообещал, что алтайским строителям пересчитают госконтракты

Алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, пообещали возместить потери. Об этом глава региона Виктор Томенко заявил по время рабочей поездки в Тальменский район.
По его словам, сейчас правительство региона ждёт, когда в Москве подпишут документы, которые будут регулировать процесс пересчёта госконтрактов.
"Мы обязательно пойдём на пересчёт [контрактов], мы не заинтересованы занимать такую позицию: контракт подписали, как хотите, так и выполняйте. Единственное, он [пересчёт] должен быть законно обоснован. Мы дождёмся, когда Министерство юстиции зарегистрирует приказ федерального Минстроя и выйдет постановление правительства. Это будет на днях. Как сделать пересчёт, нам уже понятно, документы уже подбираются. Определённый путь надо будет пройти", – отметил губернатор.
Если сумма "надбавки", утверждённая федеральным Минстроем, окажется недостаточной, край готов возместить потери строителям из собственного бюджета, отметил Виктор Томенко.
"Мы пойдём на пересчёт и денег по необходимости добавим. Даже если не получится на федеральном уровне решить, значит, добавим краевых средств. Мы понимаем, что это форс-мажор, обстановка нам ясна, объекты надо заканчивать", – сказал губернатор.
Он добавил, что региональные строители замедлили темы работ на социальных объектах, но не бросили стройки. Ранее сами подрядчики отмечали: они продолжают возведение зданий уже за свой счёт.
Томенко подчеркнул, что определённое отставание от графика строительства есть, и над его сокращением придётся работать.
"Спасибо, что подрядчики работу свою продолжают. Они её сейчас не сдают, но продолжают, чтобы не допускать отставания. Оно будет, но посмотрим, какими путями будем его выправлять", – сказал Томенко.
Что известно о проблеме?
Кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%.
Однако в контрактах, заключённых подрядчиками с государством ещё несколько лет назад (до роста цен), зафиксирована сумма строительства объектов, которую по закону нельзя изменить.
Чтобы выполнить свои обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.
Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы не удалось.
В конце июня крупнейшие краевые подрядчики ("Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест") заявили, что приостанавливают работы на соцобъектах. Соответствующие письма были отправлены в службу Единого госзаказчика.
По словам некоторых фирм, убытки строителей доходят до 250 млн рублей на одном объекте. Теперь компании рассчитывают, что им возместят все потери.
Комментарии
А когда цены рухнут на стройматериалы, а госконтракты будут по заоблачным ценам, надеюсь они вернут сверхприбыли))))))))))
10.08.2021 13:51
- гость -
хоть раз такое было за историю РФ?
10.08.2021 13:58
- гость - имел ввиду " А когда цены рухнут на стройматериалы"
Как карманные строители, так форс-мажор, а как простые предприниматели - так коммерческие риски. Двойные стандарты, однако. Вообщем, как всё в России.
А тем же дорожникам тоже пересчитают?
Явно,контракты заключали на одну сумму,потом всё в несколько раз увеличилось. Люди терпят убытки. Как быть?
10.08.2021 13:51
- гость -
А когда цены рухнут на стройматериалы...
Вы сами -то верите в то,что написали?
А штрафовать вечный недострой на пл. Октября будут ??? Или он до следующей прямой линии с президентом будет строиться? Может пора лишить звания почетного гражданина барнаула ???
А с чего пиломатериал подорожал? Лес бесплатно растёт. Да и железная руда лежит в земле - есть, пить не просит. А остальным то как, кто компенсирует? Кто-то на экспорте сейчас грeбёт, может с них брать?
А с чего пиломатериал подорожал?
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Китайцы разбогатели и готовы покупать втридорога. На внутреннем рынке цены подтягиваются к внешнему.
Ну представьте, заказал человек построить баню за n рублей, а ему бригадир после постройки 1/3 говорит "Всё подорожало. Надо бы доплатить". Так разве между людьми дела делаются? А почему между организациями можно?
10.08.2021 15:08
Виктор, верно говорите, но вот загвоздка в том, что стоимость работ, как таковых, особо то не меняется, а вот материалы в цене вылетели как надо. И то есть если вы договорились построить баню за n денег, рассчитаетесь после выполнения работ, а вот в процессе строительства материалы в цене взлетели. Как думаете, вы достроите баню свою? Бригадир за свою работу возьмет ровно столько - сколько договаривались, а вот материалы то он почему должен из своего кармана вам оплачивать?