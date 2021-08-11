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Уголовное дело возбудили из-за гибели работника шахты в Змеиногорском районе

, ИА "Амител"
Мужчина скончался после обрушения горной породы
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека" после гибели человека на шахте в Змеиногорском районе. Об этом сообщили в региональном СК.

"По данным следствия, днём 10 августа 2021 года при осуществлении работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы. В результате травмирования 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, не совместимые с жизнью", – сказано в сообщении ведомства.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и ведут сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после обрушения шахты в Кемеровской области. Инцидент случился в Ленинске-Кузнецком. На шахте имени Сергея Тихова произошёл выброс метана. В штреке находилось 44 человека. 41 из них удалось вывести на поверхность. Трое оказались заблокированы. Тела двоих погибших нашли. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.08.2021 08:28
- гость -

Такое отношение к работникам . Нет охраны труда.

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