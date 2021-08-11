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Новости

Медиков из барнаульской поликлиники поймали на торговле сертификатами о вакцинации

, ИА "Амител"
В преступной схеме участвовали по меньшей мере один врач и медсестра
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудники барнаульской поликлиники № 14 попались на продаже сертификата о вакцинации. Работники правоохранительных органов провели контрольную закупку в пятницу, 6 августа.

Сколько именно медиков принимали участие в продаже сертификатов, пока неизвестно, но по информации "Толка", речь идёт как минимум об одном враче и медсестре. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

Издание отмечает, что Минздрав Алтайского края и главврач поликлиники Дмитрий Денисов пока не смогли дать комментарии из-за отсутствия информации о фактах правонарушения.

Напомним, что после начала обязательной вакцинации в российских регионах появились предложения о продаже ковид-сертификатов. Алтайский край не стал исключением, читатели amic.ru утверждают, что приобрести легальный, но не легитимный документ в регионе можно.

Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2021 09:41
- гость -

Ну вот, снова малый бизнес "кошмарят"

11.08.2021 09:42
- гость -

Ну теперь показательно назначить по максимуму, и желающих барыжить поубавится.

11.08.2021 09:45
krash

Вот такая она "ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация".

11.08.2021 09:46
Гость

Сами спровоцировали и сами поймали? Ловко.
Вы попробуйте поймать и доказать тем,кто не вам продал.

11.08.2021 09:46
Виктор

Или перестать работодателям настаивать на вакцинации — люди опасаются быть уволенными и начинают ловчить-мухлевать

11.08.2021 09:50
- гость -

Вот кто тормозит развитие российского общества-прослойка коррупционных врачей с учителями.Работники правоохранительных органов скидывают погоны,переодеваются в гражданское и вскрывают преступление на пять тысяч.Опасна и трудна их служба.
" Что ж пора раскрыть все карты, Раз теперь все знают факты, Врать и впредь уже нет шанса, Нам, увы, пора признаться. Кто покрыл страну позором, Кто везде внедрил поборы, Кто до взяток жадный самый, - Доктора с учителями."

11.08.2021 09:50
- гость -

11.08.2021 09:46
Виктор
Или перестать работодателям настаивать на вакцинации — люди опасаются быть уволенными и начинают ловчить-мухлевать

Всё правильно, жить то всем охота.

11.08.2021 09:52
- гость -

Нас восторг переполняет,
Пусть кого и удивляет,
Как для нас так важно чтобы,
Быть в коррупционном топе.

Нам сам факт, поймите лестен,
Наконец на первом месте,
В чем-то связанном с деньгами,
Доктора с учителями.

11.08.2021 09:53
- гость -

Борьба с коррупцией сейчас,
Простите…
Буксует только из за нас,
Простите…
Все прозрачное давно,
И мы лишь тащим всю страну на дно.

11.08.2021 10:02
- гость -

11.08.2021 09:45
krash
То есть вместо того, чтобы быть последовательным и просто не прививаться, вы предпочитаете покупать поддельные документы? А потом кричать, что привитые-де болеют и мрут больше непривитых?

11.08.2021 10:06
- гость -

Прийдется искать новый пункт. А подождать пока агония у власти поутихнет.

11.08.2021 10:07
- гость -

Предатели , а не врачи .

11.08.2021 10:09
- гость -

Я так понял из рассказа что мусора врачей сами уговорили и сами поймали
Кто они поле этого?

11.08.2021 10:12
- гость -

11.08.2021 09:46
Виктор
А теперь по списку тех кого они вакцинировали найдут ловких и находчивых

11.08.2021 10:13
- гость -

Гнать таких медиков из медицины!

11.08.2021 10:02
- гость -
+100000000000000000000000!!!

11.08.2021 10:18
- гость -

11.08.2021 10:09
- гость -

Они молодцы - блестяще выполнили свою работу!

11.08.2021 10:23
- гость -

Самая известная поликлиника в городе по скандальным репортажам в СМИ. Давно пора навести там порядок!

11.08.2021 10:35
Гость

Главный врач и начмед не могли быть не в курсе происходящего!!! За всё в организации отвечает руководство, их и надо привлекать к ответу. Иначе для чего они там??? Что бы зарплату получать?

11.08.2021 10:39
гостья

11.08.2021 10:09
- гость -, а если вас уговорят и вы убьете человека, то тоже уговариващий будет виноват?

11.08.2021 10:42
- гость -

11.08.2021 10:39
гостья

полицайка?

11.08.2021 10:44
- гость -

11.08.2021 10:18
- гость -

Они молодцы - блестяще выполнили свою работу!

Грыжу не наработали ?

11.08.2021 10:48
- гость -

11.08.2021 10:42
- гость -
Сиделец? Вот откуда у нас, так сказать, ан масс, желание слушать Радио Шансон и жить по блатным понятиям? Романтики не хватает? Если наемного убийцу поймали не на реальном убийстве, а на подставном - это плохо? Не по пацански, да? Если сосед приторговывает наркотой, то "стучать" тоже не будете, не по понятиям? Если взяточника поймали на подставной взятке - это ай-ай-ай?

11.08.2021 10:51
- гость -

Если бы кучка из правительства думало не о своем кармане, а об людях, оно бы не создавало условия для продажи этих паспортов.

11.08.2021 11:00
гостья

11.08.2021 10:48
- гость - даже добавить нечего!

11.08.2021 11:08
Гость

Интересно, как главный врач и начмед могли знать об этом?

11.08.2021 11:10
Гость

Денисов обычный раздутый и амбициозный минздравовский продвиженец! Зарвавшийся...Правильно выше написали...спрос должен быть с руководителей!

11.08.2021 11:14
гость

врачи лучше всех понимают что за прививочки народу предлагают---капец!

11.08.2021 11:15
- гость -

11.08.2021 10:51
- гость -

Не оправдывайте преступников.

11.08.2021 11:17
- гость -


11.08.2021 11:14
гость


просто денег хотят. а за деньги они тебе и вич воткнут.

11.08.2021 11:19
Гость

врачи лучше всех понимают что за прививочки народу предлагают---капец!

Если вы не хотите ставить прививку от гриппа и даёте денег,а взамен врач вам выписывает сертификат- значит прививка плоха? Или доктор просто деньги получил?

11.08.2021 11:26
- гость -

11.08.2021 11:19 Гость
Прививку от гриппа никто насильне заставляет ставить. А здесь налицо ущемление прав человека! А полный идиотизм - в разгар так называемой эпидемии ставить от неё же прививку, тем самым усугубляя и увеличивая течение болезни.

11.08.2021 11:35
Гость

11.08.2021 11:26
- гость -
Как эта прививка усугубляет течение? Вами уже проведено исследование? Докторской скоро защита?

11.08.2021 11:50
- гость -

11.08.2021 09:42
- гость -
Ну теперь показательно назначить по максимуму, и желающих барыжить поубавится.

Нет, лучше каждой морде, что в маске, в рыло кулаком раз шесть.

11.08.2021 12:51
- гость -

Антителозависимое усиление инфекции - явление давно доказанное.

11.08.2021 13:05
Гостья

пока будут подобные спекуляции ,будем болеть.За продажу фальшивых купюр по головке гладят?А здесь фальшивые сертификаты здоровья..

11.08.2021 13:28
- гость -

Ну и какой вред они нанесли?

11.08.2021 14:02
Мира

Этих коммерсантов в белых халатах отправить работать в ковидный госпиталь без выходных и зарплаты.

11.08.2021 14:18
Lana

Уже все знают что это за вакцина..и насильно никто не имеет прав по закону КОНСТИТУЦИИ принуждать народ к чему либо. Они хоть таким образом,врачи, хотели уберечь от этой так называемой прививки людей.

11.08.2021 14:27
- гость -

11.08.2021 14:18
Lana
Девушка, вас туда силком загоняют? Не хотите - не прививайтесь. Это ваша ответственность. Но вы почему-то хотите и рыбку съесть, и на сковородке покататься - и не привиться, и сделать вид, что вы привиты.

11.08.2021 15:06
Сергей

"Девушка, вас туда силком загоняют? Не хотите - не прививайтесь. Это ваша ответственность. Но вы почему-то хотите и рыбку съесть, и на сковородке покататься - и не привиться, и сделать вид, что вы привиты."

А тут вообще очевидно же что дело в "добровольности вакцинации"...если бы она была действительно ДОБРОВОЛЬНАЯ, то и смысла не было такие "махинации" проводить. А иначе народ зажимают в тиски...ну он и начинает сопротивляться.

11.08.2021 15:41
Житель города

Всю эту ситуацию с "добровольной" вакцинацией, отмыванием бюджетных денег на этом, и прочие страшилки, связанные с ковидом нужно вспомнить когда пойдём на выборы. И не допустить дальнейшего геноцида простого народа нашей великой когда-то страны!!! Все на выборы и сделайте правильный выбор! Вспомните все "заслуги" правящей партии и ложь президента: повышение пенсионного возраста, запрет мирных демонстраций, теперь вот добровольно-принудительная вакцинация (по факту испытания препарата). Так что помните всё это и идите на выборы 19 сентября!

11.08.2021 15:46
- гость -

Давно пора в 14 порядок навести , к терапевту хоть умри но по записи если повезёт то через 2 недели попадеш , окулиста вечно нет ,то на больничном ,то на учёбе ,то в отпуске это ужасная поликлинника и там явно беспорядок, рыба с головы, как говорится ,гниет .

11.08.2021 16:32
гостья

11.08.2021 15:46
- гость - во всех поликлиниках так. увы.

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