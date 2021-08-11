Медиков из барнаульской поликлиники поймали на торговле сертификатами о вакцинации

Сотрудники барнаульской поликлиники № 14 попались на продаже сертификата о вакцинации. Работники правоохранительных органов провели контрольную закупку в пятницу, 6 августа.

Сколько именно медиков принимали участие в продаже сертификатов, пока неизвестно, но по информации "Толка", речь идёт как минимум об одном враче и медсестре. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

Издание отмечает, что Минздрав Алтайского края и главврач поликлиники Дмитрий Денисов пока не смогли дать комментарии из-за отсутствия информации о фактах правонарушения.

Напомним, что после начала обязательной вакцинации в российских регионах появились предложения о продаже ковид-сертификатов. Алтайский край не стал исключением, читатели amic.ru утверждают, что приобрести легальный, но не легитимный документ в регионе можно.

Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.