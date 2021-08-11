Медиков из барнаульской поликлиники поймали на торговле сертификатами о вакцинации

Сотрудники барнаульской поликлиники № 14 попались на продаже сертификата о вакцинации. Работники правоохранительных органов провели контрольную закупку в пятницу, 6 августа.
Сколько именно медиков принимали участие в продаже сертификатов, пока неизвестно, но по информации "Толка", речь идёт как минимум об одном враче и медсестре. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.
Издание отмечает, что Минздрав Алтайского края и главврач поликлиники Дмитрий Денисов пока не смогли дать комментарии из-за отсутствия информации о фактах правонарушения.
Напомним, что после начала обязательной вакцинации в российских регионах появились предложения о продаже ковид-сертификатов. Алтайский край не стал исключением, читатели amic.ru утверждают, что приобрести легальный, но не легитимный документ в регионе можно.
Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.
Комментарии
Ну вот, снова малый бизнес "кошмарят"
Ну теперь показательно назначить по максимуму, и желающих барыжить поубавится.
Вот такая она "ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация".
Сами спровоцировали и сами поймали? Ловко.
Вы попробуйте поймать и доказать тем,кто не вам продал.
Или перестать работодателям настаивать на вакцинации — люди опасаются быть уволенными и начинают ловчить-мухлевать
Вот кто тормозит развитие российского общества-прослойка коррупционных врачей с учителями.Работники правоохранительных органов скидывают погоны,переодеваются в гражданское и вскрывают преступление на пять тысяч.Опасна и трудна их служба.
" Что ж пора раскрыть все карты, Раз теперь все знают факты, Врать и впредь уже нет шанса, Нам, увы, пора признаться. Кто покрыл страну позором, Кто везде внедрил поборы, Кто до взяток жадный самый, - Доктора с учителями."
11.08.2021 09:46
Виктор
Или перестать работодателям настаивать на вакцинации — люди опасаются быть уволенными и начинают ловчить-мухлевать
Всё правильно, жить то всем охота.
Нас восторг переполняет,
Пусть кого и удивляет,
Как для нас так важно чтобы,
Быть в коррупционном топе.
Нам сам факт, поймите лестен,
Наконец на первом месте,
В чем-то связанном с деньгами,
Доктора с учителями.
Борьба с коррупцией сейчас,
Простите…
Буксует только из за нас,
Простите…
Все прозрачное давно,
И мы лишь тащим всю страну на дно.
11.08.2021 09:45
krash
То есть вместо того, чтобы быть последовательным и просто не прививаться, вы предпочитаете покупать поддельные документы? А потом кричать, что привитые-де болеют и мрут больше непривитых?
Прийдется искать новый пункт. А подождать пока агония у власти поутихнет.
Предатели , а не врачи .
Я так понял из рассказа что мусора врачей сами уговорили и сами поймали
Кто они поле этого?
11.08.2021 09:46
Виктор
А теперь по списку тех кого они вакцинировали найдут ловких и находчивых
Гнать таких медиков из медицины!
11.08.2021 10:02
- гость -
+100000000000000000000000!!!
11.08.2021 10:09
- гость -
Они молодцы - блестяще выполнили свою работу!
Самая известная поликлиника в городе по скандальным репортажам в СМИ. Давно пора навести там порядок!
Главный врач и начмед не могли быть не в курсе происходящего!!! За всё в организации отвечает руководство, их и надо привлекать к ответу. Иначе для чего они там??? Что бы зарплату получать?
11.08.2021 10:09
- гость -, а если вас уговорят и вы убьете человека, то тоже уговариващий будет виноват?
11.08.2021 10:39
гостья
полицайка?
11.08.2021 10:18
- гость -
Они молодцы - блестяще выполнили свою работу!
Грыжу не наработали ?
11.08.2021 10:42
- гость -
Сиделец? Вот откуда у нас, так сказать, ан масс, желание слушать Радио Шансон и жить по блатным понятиям? Романтики не хватает? Если наемного убийцу поймали не на реальном убийстве, а на подставном - это плохо? Не по пацански, да? Если сосед приторговывает наркотой, то "стучать" тоже не будете, не по понятиям? Если взяточника поймали на подставной взятке - это ай-ай-ай?
Если бы кучка из правительства думало не о своем кармане, а об людях, оно бы не создавало условия для продажи этих паспортов.
11.08.2021 10:48
- гость - даже добавить нечего!
Интересно, как главный врач и начмед могли знать об этом?
Денисов обычный раздутый и амбициозный минздравовский продвиженец! Зарвавшийся...Правильно выше написали...спрос должен быть с руководителей!
врачи лучше всех понимают что за прививочки народу предлагают---капец!
11.08.2021 10:51
- гость -
Не оправдывайте преступников.
11.08.2021 11:14
гость
просто денег хотят. а за деньги они тебе и вич воткнут.
врачи лучше всех понимают что за прививочки народу предлагают---капец!
Если вы не хотите ставить прививку от гриппа и даёте денег,а взамен врач вам выписывает сертификат- значит прививка плоха? Или доктор просто деньги получил?
11.08.2021 11:19 Гость
Прививку от гриппа никто насильне заставляет ставить. А здесь налицо ущемление прав человека! А полный идиотизм - в разгар так называемой эпидемии ставить от неё же прививку, тем самым усугубляя и увеличивая течение болезни.
11.08.2021 11:26
- гость -
Как эта прививка усугубляет течение? Вами уже проведено исследование? Докторской скоро защита?
11.08.2021 09:42
- гость -
Ну теперь показательно назначить по максимуму, и желающих барыжить поубавится.
Нет, лучше каждой морде, что в маске, в рыло кулаком раз шесть.
Антителозависимое усиление инфекции - явление давно доказанное.
пока будут подобные спекуляции ,будем болеть.За продажу фальшивых купюр по головке гладят?А здесь фальшивые сертификаты здоровья..
Ну и какой вред они нанесли?
Этих коммерсантов в белых халатах отправить работать в ковидный госпиталь без выходных и зарплаты.
Уже все знают что это за вакцина..и насильно никто не имеет прав по закону КОНСТИТУЦИИ принуждать народ к чему либо. Они хоть таким образом,врачи, хотели уберечь от этой так называемой прививки людей.
11.08.2021 14:18
Lana
Девушка, вас туда силком загоняют? Не хотите - не прививайтесь. Это ваша ответственность. Но вы почему-то хотите и рыбку съесть, и на сковородке покататься - и не привиться, и сделать вид, что вы привиты.
"Девушка, вас туда силком загоняют? Не хотите - не прививайтесь. Это ваша ответственность. Но вы почему-то хотите и рыбку съесть, и на сковородке покататься - и не привиться, и сделать вид, что вы привиты."
А тут вообще очевидно же что дело в "добровольности вакцинации"...если бы она была действительно ДОБРОВОЛЬНАЯ, то и смысла не было такие "махинации" проводить. А иначе народ зажимают в тиски...ну он и начинает сопротивляться.
Всю эту ситуацию с "добровольной" вакцинацией, отмыванием бюджетных денег на этом, и прочие страшилки, связанные с ковидом нужно вспомнить когда пойдём на выборы. И не допустить дальнейшего геноцида простого народа нашей великой когда-то страны!!! Все на выборы и сделайте правильный выбор! Вспомните все "заслуги" правящей партии и ложь президента: повышение пенсионного возраста, запрет мирных демонстраций, теперь вот добровольно-принудительная вакцинация (по факту испытания препарата). Так что помните всё это и идите на выборы 19 сентября!
Давно пора в 14 порядок навести , к терапевту хоть умри но по записи если повезёт то через 2 недели попадеш , окулиста вечно нет ,то на больничном ,то на учёбе ,то в отпуске это ужасная поликлинника и там явно беспорядок, рыба с головы, как говорится ,гниет .
11.08.2021 15:46
- гость - во всех поликлиниках так. увы.