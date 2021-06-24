Можно ли обмануть государство липовым сертификатом о вакцинации и что за это будет

Уже более десяти регионов России ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В основном она затрагивает сотрудников сфер здравоохранения, торговли, услуг, транспорта, образования, госслужащих. В случае отказа прививаться их обещают отстранять от работы. А в Москве и Подмосковье невакцинированные граждане не смогут пойти в кафе, рестораны и проехать в общественном транспорте. Но даже в таких условиях поставить вакцину готовы не все, а потому ищут пути обхода. Например, пытаются купить липовый сертификат или получить отметку о прививке без её постановки. Такие истории есть и в Алтайском крае.

Ой, какая липа

Купить сертификат о прививке от коронавируса предлагают на множестве интернет-сайтах, в Telegram-каналах и на форумах. Количество предложений зашкаливает. При этом цена за нелегальный документ стартует от двух тысяч рублей. А изготовить его обещают всего за один день.

Каждому человеку, поставившему прививку от коронавируса, выдают сертификат, подтверждающий вакцинацию. В самом простом варианте – это отметка в уже имеющемся у пациента сертификате о профилактических прививках. Медицинский работник ставит дату вакцинации, название препарата, обязательна подпись врача и печати медицинской организации.



Второй вариант сертификата – электронный. После прививки он появится в личном кабинете на портале "Госуслуги". От бумажного носителя он отличается наличием QR-кода. При необходимости этот сертификат можно распечатать. Оба варианта – легитимны.

Нелегальные продавцы обещают, что подделку от оригинала отличить никто не сможет. И якобы данные о прививках даже будут внесены в реестр и представлены в электронном виде. Но начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова уверяет: это неправда. И вычислить "липу" не составит труда.

Она объясняет: процедура выстроена совсем не просто и затрагивает множество лиц. Во-первых, все обращения в медорганизацию фиксируются статистическим талоном. Затем в вакцинальный журнал медработник записывает данные о пациенте и указывает конкретную дозу вакцины, которая была введена. На третьем этапе эти данные в федеральный регистр вносит оператор, а оттуда они попадают на единый портал госуслуг. Кроме того, и саму вакцину списывают через медицинскую информационную систему. То есть все дозы тщательно подсчитывают.

"Процедура выстроена так, что организовать это одному человеку невозможно. Мы можем проверить, где человек получил сертификат, в какой медицинской организации и за чьей подписью, был ли этот человек там фактически, есть ли в процедурном кабинете списание. Подделки не пройдут проверку на едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ). Работодатель всегда может обратиться к нам, и мы проверим легитимность прививки. Если она ложная, мы в любом случае это увидим. Где-нибудь да прокол будет", – уверяет Жанна Вахлова.

Легальный, но не легитимный

Однако читатели amic.ru утверждают, что в Алтайском крае можно купить легальный сертификат, при этом не вакцинируясь. Так, житель Барнаула Максим рассказал, что уже двое его знакомых получили отметку о прививке против COVID-19 в поликлинике. Вся процедура была проведена официально и вожделенный сертификат на госуслугах тоже имеется. Только вакцину от коронавируса его знакомым якобы не вводили.

"Система работает так. Человеку не нужна была прививка, но требовались отметка или сертификат для работодателя. Он обратился к врачу в одну из барнаульских поликлиник. "За ручку" медик привёл клиента в прививочный кабинет, где медсестра внесла все данные, но инъекцию вводить не стали. За такую услугу товарищ заплатил две тысячи рублей", – рассказал читатель.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю фактов подделки сертификатов на данный момент не выявлено, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. В краевом Минздраве отмечают, что им о таких случаях тоже ничего неизвестно, но готовы содействовать полиции, если что-то подобное будет выявлено.

"Если вся линейка соблюдена, значит, это сговор минимум нескольких лиц, которые будут вносить информацию на каждом этапе. Но выявлять их не наша задача, а правоохранительных органов. Если такая информация есть, мы готовы оказать помощь и содействие по каждому конкретному человеку и выяснить, где он получил сертификат", – объясняет Жанна Вахлова.

Представитель Минздрава отмечает, что в большинстве медицинские работники – люди сознательные и понимают, что если они будут оказывать услуги по псевдовакцинации, это "вылезет боком" всей системе здравоохранения, а последствия придётся ликвидировать им же. В то же время собеседница отметила, что отследить добросовестность каждого сотрудника крайне сложно. Потенциально медработник, ставящий прививки, всё-таки может внести данные о вакцинации и при этом не поставить вакцину.

"Я не знаю, для чего люди это делают. Это большая глупость! Прививку ставят для того, чтобы защитить себя и своё окружение, чтобы не заболеть. Те, кто идут на этот шаг, не понимают всей опасности, которая существует. Наша задача – вакцинировать, и мы это честно делаем. Например, 21 июня было вакцинировано более пяти тысяч человек. Мы настроены на работу, а не на выдачу поддельных сертификатов", – говорит эксперт.

Не только штраф, но и срок

Юристы предостерегают: за липовые документы уголовная ответственность грозит всем сторонам – и тем, кто их изготовил, и тем, кто ими пользуется.

"Приобретение поддельного "ковидного паспорта" ничем не отличается от покупки липовой справки, например, для оформления больничного или для получения водительского удостоверения. Если будет установлено, что человек, заведомо зная, использовал поддельный сертификат, его ждёт уголовная ответственность. Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. За это даже можно сесть в тюрьму сроком до одного года. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет", – рассказал amic.ru руководитель юридической компании "Правдазатобой" Александр Кириллов.

Как получить электронный сертификат. Настоящий

Довольно просто. Самое главное – пройти полный курс вакцинации. После этого сертификат поступит на "Госуслуги". И да, помните: он бесплатный. Только мошенники предлагают сертификат за деньги.

Порядок получения сертификата:

Зарегистрируйтесь на "Госуслугах" и подтвердите учётную запись.

Если вы уже зарегистрированы, проверьте паспортные данные и СНИЛС в профиле. Внесите, если они отсутствуют.

Сделайте прививку. Записаться на неё можно онлайн.

При заполнении анкеты в пункте вакцинации ещё раз проверьте правильность паспортных данных и СНИЛС.

Что делать, если сертификат не пришёл