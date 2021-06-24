Можно ли обмануть государство липовым сертификатом о вакцинации и что за это будет

Уже более десяти регионов России ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В основном она затрагивает сотрудников сфер здравоохранения, торговли, услуг, транспорта, образования, госслужащих. В случае отказа прививаться их обещают отстранять от работы. А в Москве и Подмосковье невакцинированные граждане не смогут пойти в кафе, рестораны и проехать в общественном транспорте. Но даже в таких условиях поставить вакцину готовы не все, а потому ищут пути обхода. Например, пытаются купить липовый сертификат или получить отметку о прививке без её постановки. Такие истории есть и в Алтайском крае.
Ой, какая липа
Купить сертификат о прививке от коронавируса предлагают на множестве интернет-сайтах, в Telegram-каналах и на форумах. Количество предложений зашкаливает. При этом цена за нелегальный документ стартует от двух тысяч рублей. А изготовить его обещают всего за один день.
Каждому человеку, поставившему прививку от коронавируса, выдают сертификат, подтверждающий вакцинацию. В самом простом варианте – это отметка в уже имеющемся у пациента сертификате о профилактических прививках. Медицинский работник ставит дату вакцинации, название препарата, обязательна подпись врача и печати медицинской организации.
Второй вариант сертификата – электронный. После прививки он появится в личном кабинете на портале "Госуслуги". От бумажного носителя он отличается наличием QR-кода. При необходимости этот сертификат можно распечатать. Оба варианта – легитимны.
Нелегальные продавцы обещают, что подделку от оригинала отличить никто не сможет. И якобы данные о прививках даже будут внесены в реестр и представлены в электронном виде. Но начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова уверяет: это неправда. И вычислить "липу" не составит труда.
Она объясняет: процедура выстроена совсем не просто и затрагивает множество лиц. Во-первых, все обращения в медорганизацию фиксируются статистическим талоном. Затем в вакцинальный журнал медработник записывает данные о пациенте и указывает конкретную дозу вакцины, которая была введена. На третьем этапе эти данные в федеральный регистр вносит оператор, а оттуда они попадают на единый портал госуслуг. Кроме того, и саму вакцину списывают через медицинскую информационную систему. То есть все дозы тщательно подсчитывают.
"Процедура выстроена так, что организовать это одному человеку невозможно. Мы можем проверить, где человек получил сертификат, в какой медицинской организации и за чьей подписью, был ли этот человек там фактически, есть ли в процедурном кабинете списание. Подделки не пройдут проверку на едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ). Работодатель всегда может обратиться к нам, и мы проверим легитимность прививки. Если она ложная, мы в любом случае это увидим. Где-нибудь да прокол будет", – уверяет Жанна Вахлова.
Легальный, но не легитимный
Однако читатели amic.ru утверждают, что в Алтайском крае можно купить легальный сертификат, при этом не вакцинируясь. Так, житель Барнаула Максим рассказал, что уже двое его знакомых получили отметку о прививке против COVID-19 в поликлинике. Вся процедура была проведена официально и вожделенный сертификат на госуслугах тоже имеется. Только вакцину от коронавируса его знакомым якобы не вводили.
"Система работает так. Человеку не нужна была прививка, но требовались отметка или сертификат для работодателя. Он обратился к врачу в одну из барнаульских поликлиник. "За ручку" медик привёл клиента в прививочный кабинет, где медсестра внесла все данные, но инъекцию вводить не стали. За такую услугу товарищ заплатил две тысячи рублей", – рассказал читатель.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю фактов подделки сертификатов на данный момент не выявлено, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. В краевом Минздраве отмечают, что им о таких случаях тоже ничего неизвестно, но готовы содействовать полиции, если что-то подобное будет выявлено.
"Если вся линейка соблюдена, значит, это сговор минимум нескольких лиц, которые будут вносить информацию на каждом этапе. Но выявлять их не наша задача, а правоохранительных органов. Если такая информация есть, мы готовы оказать помощь и содействие по каждому конкретному человеку и выяснить, где он получил сертификат", – объясняет Жанна Вахлова.
Представитель Минздрава отмечает, что в большинстве медицинские работники – люди сознательные и понимают, что если они будут оказывать услуги по псевдовакцинации, это "вылезет боком" всей системе здравоохранения, а последствия придётся ликвидировать им же. В то же время собеседница отметила, что отследить добросовестность каждого сотрудника крайне сложно. Потенциально медработник, ставящий прививки, всё-таки может внести данные о вакцинации и при этом не поставить вакцину.
"Я не знаю, для чего люди это делают. Это большая глупость! Прививку ставят для того, чтобы защитить себя и своё окружение, чтобы не заболеть. Те, кто идут на этот шаг, не понимают всей опасности, которая существует. Наша задача – вакцинировать, и мы это честно делаем. Например, 21 июня было вакцинировано более пяти тысяч человек. Мы настроены на работу, а не на выдачу поддельных сертификатов", – говорит эксперт.
Не только штраф, но и срок
Юристы предостерегают: за липовые документы уголовная ответственность грозит всем сторонам – и тем, кто их изготовил, и тем, кто ими пользуется.
"Приобретение поддельного "ковидного паспорта" ничем не отличается от покупки липовой справки, например, для оформления больничного или для получения водительского удостоверения. Если будет установлено, что человек, заведомо зная, использовал поддельный сертификат, его ждёт уголовная ответственность. Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. За это даже можно сесть в тюрьму сроком до одного года. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет", – рассказал amic.ru руководитель юридической компании "Правдазатобой" Александр Кириллов.
Как получить электронный сертификат. Настоящий
Довольно просто. Самое главное – пройти полный курс вакцинации. После этого сертификат поступит на "Госуслуги". И да, помните: он бесплатный. Только мошенники предлагают сертификат за деньги.
Порядок получения сертификата:
- Зарегистрируйтесь на "Госуслугах" и подтвердите учётную запись.
- Если вы уже зарегистрированы, проверьте паспортные данные и СНИЛС в профиле. Внесите, если они отсутствуют.
- Сделайте прививку. Записаться на неё можно онлайн.
- При заполнении анкеты в пункте вакцинации ещё раз проверьте правильность паспортных данных и СНИЛС.
Что делать, если сертификат не пришёл
- Отправьте жалобу через "Госуслуги". Приложите к сообщению фотографию бумажного сертификата, выданного при вакцинации.
Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Комментарии
Едросовская власть полностью провалила вакцинацию населения попутно засрав голову граждан абсолютно противоречивыми заявлениями. Показатель полного недоверия властям. Отравления гражданских лиц боевыми ОВ и тут же предложения пройти вакцинацию. Вы серьёзно?
И вот на всём этом фоне идёт выкручивание рук и поиск виноватых. Как всегда власть снимает с себя ответственность за этот провал и перекладывает всё на бизнес и простых граждан. Вот на них то и будут заводиться уголовные дела, по другому у едросни не бывает.
Отравления гражданских лиц боевыми ОВ
Аборигей, твой Ололешенька никому в писю не уперся, чтобы его травить. Собственно это же и к тебе относится.
От расправы не уйдёшь
"Я не знаю, для чего люди это делают. Это большая глупость! Прививку ставят для того, чтобы защитить себя и своё окружение, чтобы не заболеть."
Что за бред?
Тут же говорят что есть люди с прививками и заболевшие, причем зарегистрированнные!
Получается даже человек с прививкой может заболеть и быть переносчиком заболевания, а значит заражать других! Да, он переболеет в легкой форме, возможно, но где гарантия, что он меня не заразит!
И в чем тогда логика вакцинации - выгода производителей вакцины и все!
но где гарантия, что он меня не заразит!
ты перекособочился в своих измышлениях. а теперь включи мозг и расскажи нам, кто тебя с большей степенью вероятности заразит привитый или не привитый?
24.06.2021 07:38
АБОРИГЕН
1) онального твоего никто не травил - смысла нет, не нужен этот био мусор никому.
2) если бы надо было его травануть, я бы предложил РИЦИН - мало надо, изготовить можно в сарае из сорняка, который везде растёт, эффект 100% через несколько суток при нужной дозировке, противоядия нет, симптомы - КАК У ОРВИ/ГРИППА/КОВИДА - никто бы не заметил сразу, списали бы на пандемию.
24.06.2021 08:06
- гость -
Логика в том чтобы избежать эпидемии за счет коллективного иммунитета. Кто и когда тебе сказал что массовая вакцинация даёт гарантии? Это история не про гарантии а про уменьшения рисков. Не хочешь болеть в лёгкой форме, болей в тяжелой с риском сдохнуть или остаться инвалидом, хозяин барин.
24.06.2021 08:11
- гость -
Интересно из каких тёмных и вонючих щелей вы такие незамутнённые лезете.
Для 07:48: правду написал Абориген! Это геноцид собственного народа для сокрытие того что на самом деле "в воздухе разлито", через принудительное введение другого яда. Экзополитика по уменьшению населения.
А насчет липовых сертификатов добавим слухи из интернета - медики между собой сами договариваются и друг другу, соблюдая все процедуры, вкалывают физраствор вместо этой смертельной отравы. И они будут людьми и Богами отблагодарены! А те кто колит людям яд - наказаны небесами!
24.06.2021 08:06
- гость -
Прекратите истерить! Из почти 300 тысяч прошедших вакцинацию в Алтайском крае заразились только 184 человека. Большинство болеют в легкой форме. Вам это о чем-то говорит?
24.06.2021 08:13
нет
Большего бреда трудно представить!
24.06.2021 08:13
- гость -
А Вы уверены в достоверности информации? Даже если заболеют 100% вакцинированных и половина из них будет в тяжелом состоянии, то чиновники это не озвучат! для ушей граждан все равно будет "звучать музыка" из каждого утюга, что все хорошо и вакцинация это благо!
Отравления гражданских лиц боевыми ОВ______________Это что же боевые ОВ такие если никого если никого не отправили в "лучший мир". Абориген ты бы промолчал лучше, авось за умного бы сошел. А засерают голову населению вот такие же как ты организмы недалекие, но с претензией. Я вот такого же антипрививочника даже слушать не стал, достаточно было на его рожу взглянуть, более убедительного аргумента пойти и привиться найти невозможно. Властям нужно просто брать письменный отказ (можно через госуслуги) от прививки. В случае заболевания таких вот "Аборигенов" не лечить, а просто изолировать, пусть дохнут, нация должна самочистится. Информацию донести до населения через СМИ.
добавим слухи из интернета
вот и вся ваша доказательная база. тролли пишут, идиоты верят. что и требовалось доказать.
Как можно верить властям, если они постоянно врут своему народу? Сколько раз президент и едросы говорили одно, а на деле делалось совсем противоположное!
Никакой веры нет и не будет! Вот пускай путин и его друзья с едросней себе в попу засунут эту вакцину. Если бы это действительно было на пользу людям, власть бы так не старалась влить дозу каждому!
Отравления гражданских лиц боевыми ОВ
Никто тебя травить не хотел, это твоя соседка в лифте шептуна пустила.
24.06.2021 08:19
- гость -
За распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, не забывайте!
24.06.2021 08:21
- гость -
Вы считаете, что все ОВ убивают мгновенно? Ошибаетесь...
24.06.2021 08:27
- гость -
Для кого? Путин сколько раз обманывал, причем все зафиксировано и он не отказывается от этого и что? Кто то его наказал? Вы думаете для проведения вакцинации власти будут соблюдать закон? Обратите внимание, закон всегда власть переделывает под себя!
Вы считаете, что все ОВ убивают мгновенно?
У аборигешки речь шла о БОЕВЫХ ОВ, а от них как бы требуется смерть в максимально короткие сроки, разве нет? Так что не сливайте тему
24.06.2021 08:06
- гость -
Да, он переболеет в легкой форме, возможно, но где гарантия, что он меня не заразит!
Где гарантия, что переболеет то именно в лёгкой форме? А не наоборот в самой тяжелой?!?!? А заразит тебя или нет - да хрен с тобой! Я не хочу проблем от прививки, а она как раз на этот счёт разве достаточно изучена? Там даже защитный титр не известен, то есть я так понимаю вообще неясно что она делает????
Лучше бы так проверяли свои ряды в Думе на наличие купленных дипломов.
24.06.2021 08:13
- гость -
По вашим цифрам заболевшие в июне среди привитых 0,06%, среди непривитых 0,05%, цифры практически равны. Эксперимент продолжается, про побочку по-прежнему молчат.