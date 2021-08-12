Соцсети: десятилетний ребёнок поджёг автомобиль в Барнауле

Вечером 11 августа ребёнок поджёг машину возле здания на улице Червонной, 25. Изначально загорелся ВАЗ-2106, пламя от которого перекинулось на рядом стоящий автомобиль Toyota.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", при просмотре записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что "шестёрка" была не закрыта и в неё забрался мальчик на вид лет 10, одетый в белую футболку и шорты. Через какое-то время ребёнок из салона вылез, а автомобиль загорелся.
Напомним, 9 августа девочка на электросамокате сбила пятилетнего ребёнка на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Его мать пообещала "писать во все инстанции", поскольку самокаты, по словам женщины, представляют реальную угрозу жизни и здоровью.
Комментарии
Причем ребенок. Может замыкание.
А может быть, он не поджигал, а просто замыкание случилось
12.08.2021 08:13
- гость -
Хором сказали мы
А причем тут девочка с самокатом? Есть причинно-следственная связь?
Девочка с самокате тоже кака.
написано же, что машина загорелась уже после того, как из нее ребенок вылез. значит связи между этими событиями нет никакой
Мелкий играл в игры на придомовой территории
Хозяин жоповозки не обеспечил сохранность рухляди, не поддерживал технического состояния
Местные автоэхсперты здесь собрались? )))
12.08.2021 09:45
гiсть
Но эксперты из сообщества ВКонтакте уже вынесли свой суровый вердикт...
После, не значит что в следствии.