Соцсети: десятилетний ребёнок поджёг автомобиль в Барнауле

Вечером 11 августа ребёнок поджёг машину возле здания на улице Червонной, 25. Изначально загорелся ВАЗ-2106, пламя от которого перекинулось на рядом стоящий автомобиль Toyota.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", при просмотре записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что "шестёрка" была не закрыта и в неё забрался мальчик на вид лет 10, одетый в белую футболку и шорты. Через какое-то время ребёнок из салона вылез, а автомобиль загорелся.

Напомним, 9 августа девочка на электросамокате сбила пятилетнего ребёнка на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Его мать пообещала "писать во все инстанции", поскольку самокаты, по словам женщины, представляют реальную угрозу жизни и здоровью.