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Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя до 21 года

, ИА "Амител"
Ограничения предлагают ввести с 1 марта 2022 года
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, до 21 года. Об этом стало известно "Известиям".

Специалисты подготовили поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента. 

Отмечается, что ввести новые правила предлагают с 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу сигарет и алкоголя покупателям с детьми. По её словам, такие покупки могут вызвать интерес у ребёнка. Как следствие, это приведёт к тому, что он в раннем возрасте приобретёт вредные привычки. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.08.2021 09:38
- гость -

Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.
_____________
закон от пивоваров и виноделов???

12.08.2021 09:51
И.

А в армию не хотят предложить с 21-го года? Погибнуть официально уже можно в 18, а водку пить ещё три года нельзя.

12.08.2021 09:55
гостья

вчера подошел ко мне малолетка, с просьбой купить ему сигарет, протянул мне карту и был послан нафиг. но идиот сердобольный гражданин, стоящий за мной в очереди, взял чужую карту, зашел с ней в павильон и таки купил парнишке сигареты. как будет работать новый закон ясно в общих чертах, да?
а вот последствия расчетов чужой картой, при условии наличия камер на каждом шагу и тем более в магазинах, могут быть куда более "веселыми" для великовозрастных недоумков.

12.08.2021 10:00
- гость -

12.08.2021 09:55
гостья
а вот последствия расчетов чужой картой, при условии наличия камер на каждом шагу

И как камера определит, что карта чужая?

12.08.2021 10:01
- гость -

А не так давно депутаты с подачи кажется Бутиной хотели продажу оружия разрешить с 16 лет. Заигрались дяди и тёти.

12.08.2021 10:03
- гость -


12.08.2021 09:55
гостья
Я часто жене даю свою карту и она ходит по магазинам с ней. В чем криминал?

12.08.2021 10:19
- гость -

12.08.2021 10:00
- гость


12.08.2021 10:03
- гость -


ну вы и тупышки... где гарантия,что мальчонка дал свою карту, а не карту вытащенную в автобусе? дальше объяснять или самостоятельно допетрите?

12.08.2021 10:20
Владимир

ИДИОТИЗМ ГОС дуры -крепчает ,ещё и акцизы на лимонад. ВСЁ ЗАПОЛОШНЫЕ В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН!

12.08.2021 10:26
- гость -

12.08.2021 10:20
Владимир

Ты не капси и жрать нужно поменьше. Для таких, как ты, тоже нужно ограничить продажу спиртного.

12.08.2021 10:31
гость

посмотрите танцы в парках=там малолетки прыгают под песенку "Алкоголичка".
Амиг,пригласите психолога и пусть он расскажет что это значит.
Рук-ву парков нужно отслеживать песенки, под которые детки прыгают.
этот факт круче постановлений о продаж алкоголя с 21 года.
фсб-знают о чём пишу точно.

12.08.2021 10:46
- гость -

12.08.2021 10:20
Владимир
ИДИОТИЗМ ГОС дуры -крепчает ,ещё и акцизы на лимонад. ВСЁ ЗАПОЛОШНЫЕ В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН!

На самом деле продукты с высоким содержанием сахара очень вредные, поджелудочная садится на раз, плюс дополнительные проблемы. Так что акциз на продукты с высоким содержанием сахара - не такая уж глупая затея. Вы присмотритесь к детям, ожирение прям у многих.

12.08.2021 10:50
Владимир

у каких детей ожирение -У ТВОИХ от 10-46 (дак это твой пофигизм) ,а у моих нету они НЕ ЖРУТ ЛИТРАМИ -фанты,колы и остальную дрянь ,обходим-ся компотами домашними!

12.08.2021 10:50
- гость -

Очень правильный запрет. У молодых от водки слетает башня. Неопытные.

12.08.2021 10:54
Владимир

екарный бабай .... почему нормальные комменты не проходят ,а ХАМСТВО сплошь и рядом? и ещё для ОСОБО ОДАРЕННЫХ жирность детей -ЭТО ВАША ЗАБОТА -родителей (раз сделали их) ,вот и следите чтобы они НЕ ЖРАЛИ колы и такую же дрянь или хоть бы в меру.А МЫ как-нибудь обойдёмся домашними компотами!!!!!!!!!

12.08.2021 10:55
Домашние компоты

12.08.2021 10:54
Владимир

Спасибо!

12.08.2021 11:00
- гость -

забаньте уже истеричку Вофку. задрал капсом писать.

12.08.2021 11:01
гость от 10-50

вот прямо тут собрались одни трезвенники и ...депутаты . ХВАТИТ ЛАПШУ ТО ВЕШАТЬ -правильные вы наши!

12.08.2021 11:04
Владимир

кстати 10-26 и11-00 чё родственник п ССАКИ ,раз адрес не пишешь!

12.08.2021 11:06
Владимир

умник от 10-26 и 11-00 хамить прежде всего НЕ НАДО (для одаренного-капс-это выделение важного ,главного я делаю!

12.08.2021 11:09
- гость -

Вофка, важное надо выделять шрифтом, а не капсом. Капсом пишут только неуравновешенные тетки.

12.08.2021 11:11
Владимир

или ты 10-26 и 11-00 не боишься -всё равно не найдут ,ты же в танке !

12.08.2021 11:14
Владимир

давно в морду не получал за хамство однако!

12.08.2021 11:14
- гость -

09:55
гостья
а вот последствия расчетов чужой картой, при условии наличия камер на каждом шагу и тем более в магазинах, могут быть куда более "веселыми" для великовозрастных недоумков.
------
Иди щи вари, доумка великовозрастная.

12.08.2021 11:15
- гость -

11:14
Владимир
Дядя, покиньте мои интернеты!

12.08.2021 11:15
Вофка

Как выделить шрифтом?

12.08.2021 11:19
Виктор

Папа, не пей!

12.08.2021 11:19
- гость -

Удалите пожалуйста, шизика Владимира с поля. Спасибо.

12.08.2021 11:21
Владимир

витенька дак и не пей сынок!

12.08.2021 11:23
- гость -

11:20
Владимир Дядя, покиньте .

У Юности через полчаса. Пойдёт?

12.08.2021 11:23
11-19

вот я не понял ты мне нахамил от 10-26 ,а тебе что должен спасибо сказать .были бы рядом, ты бы так и не пукнул!

12.08.2021 11:26
11-23

тебе самому то реально сколько ,мне уже ... с 67 года ,и второе ,если бы ты мне это в глаза сказал от 10-26 ,чтобы тогда было как ты думаешь ? (а тут в нэте ты СМЕЛЫЙ)

12.08.2021 11:26
Виктор

Вофка, приезжай Ленина 59. Только смотри у меня обед с 12 до 13. Ждать тебя я не буду. Ну и зубной протез заранее сними, оплачивать его ремонт нет никакого желания.

12.08.2021 11:28
ЛЕНИНА59

ЗВАТЬ КАК! ТЕЛЕФОН

12.08.2021 11:29
- гость -

мне уже ... с 67 года


что даже возраст свой посчитать не в силах? в паспорте год рождения посмотрел? правильно и делают,что тебе спиртное не продают.

12.08.2021 11:30
- гость -

11:28
66-74-01

12.08.2021 11:30
Владимир

вот видишь Витенька.... пенсионерам можно и нахамить ,,, КРАСОТА - образование и культура у тя на высоте

12.08.2021 11:32
жди виФтька

,,,,,,,,,,,,,. Я СЕРЬЕЗНО. !

12.08.2021 11:33
- гость -

12.08.2021 11:30
Владимир

Это не Витя тебе замечание сделал про капс.
С 67-го маловато для пенсионера.

12.08.2021 11:35
- гость -

Вофка, ну какой из тебя пенс в 54 года? Или дубаком "отработал" и привык безмолвным зекам в морду заезжать?

12.08.2021 11:35
Владимир

что все свои имена западло -написать !

12.08.2021 11:36
- гость -

Вофка прямо напрашивается на административку. Вот прям всей своей больной щитовидкой.

12.08.2021 11:37
Владимир

вас там ххх разберёшь ,одни блин гости , а просто иена то забыли и к кому обращаться к виктору ,который якобы не про капс или ещё к кому .КТО ЖЕ РЕАЛЬНО МНЕ НАХАМИЛ -от 10-26

12.08.2021 11:38
- гость -

11:35
Владимир
что все свои имена западло -написать !
---
Имя моё Шмулий. Только не надо антисемитизма.

12.08.2021 11:40
11-36

какой перец-молодец ,хамство ничто а за базар отвечать-административка! а красота -в погонах однако а ведёшь себя как быдло!

12.08.2021 11:41
- гость -

.КТО ЖЕ РЕАЛЬНО МНЕ НАХАМИЛ -от 10-26

Вофка - недопенсионер, и где ты там хамство увидел? Душонка у тебя нежная? А матом при тебе думать можно? А пукаешь ты розовыми единорогами?

12.08.2021 11:43
- гость -

... и тут Остапов понесло! Орлы, как минимум!.. ))))

12.08.2021 11:44
- гость -

как то блекло Владимир выглядит в этих словесных баталиях

12.08.2021 11:46
- гость -

2.08.2021 11:44
- гость -
как то блекло Владимир выглядит в этих словесных баталиях

Зассал наверное

12.08.2021 11:47
11-41

слушай ты м.. -это разве не хамство и не зная меня! (
Ты не капси и жрать нужно поменьше. Для таких, как ты, тоже нужно ограничить продажу спиртного.)

12.08.2021 11:49
ясен хрен

одни вы крутизна не пьющая ,да ещё и менты-праведные!

12.08.2021 11:50
11-41

ты реально -мент!

12.08.2021 11:51
я балдею от

контингента ,воспитание офигительное ваше. идрить-колотить я с друганами могу так разговаривать от 10-26 ,ну ты то мне -НИКТО!

12.08.2021 11:52
- гость -

12.08.2021 11:47
11-41

Капсы на форуме - это не хамство?

12.08.2021 11:53
- гость -

ты реально -мент!

Конечно да. В обезьяннике 2 раза бывал. Причем один раз туда даже в наручниках доставили еще по малолетке.

Вофка, ты скоро Ш.Холмса по дедукции за пояс заткнешь, а если еще на скрипке играешь и кокс нюхаешь, то вообще его затмишь.

12.08.2021 11:55
- гость -

Капсы на форуме - это не хамство?

нет. это бабская истерика.

12.08.2021 11:58
- гость -

12.08.2021 11:55
- гость -
нет. это бабская истерика.

нет. это экзольтированные люди так эмоции высвечивают.

12.08.2021 11:59
- гость -

12.08.2021 11:53
- гость -
В обезьяннике 2 раза бывал.

И я там не раз ночевал. Тут один Вовка наверное там не бывал.

12.08.2021 12:10
Владимир

ай гости -красавцы непьющие то ,а обезьянниках ,как на даче прямо в отдыхе все ,а я то вот с ваших слов бухарик и.... там вот не был !!!!!!!!!!!!

12.08.2021 12:12
Владимир

кап с точно для кого-нить и хамство (ученые же по обезьянникам русский и остальное изучали)

12.08.2021 12:13
Владимир

я не капс говорил ... а всё что написано после этого !!!!!!!!!!

12.08.2021 12:19
Владимир

правильно -о высоком!

12.08.2021 12:19
- гость -

Вофка, зачем ты о лысом думаешь? И как часто ты о нем думаешь? У тебя проблемы с лысым?

12.08.2021 12:21
Владимир

12-19 под махивать в другом месте бушшш!?

12.08.2021 12:25
Владимир

эй дачники а про водку та и забыли как же теперь вам ещё з года в дяденькам обращаться !

12.08.2021 12:32
- гость -

12.08.2021 12:25
Владимир

Боярка лучше и чище.

12.08.2021 12:33
Владимир

виктор а какой у тебя кабинет то в администрации?

12.08.2021 12:35
Владимир

какие вопросы можно решить сантехнические или по борьбе с пьянством!

12.08.2021 12:36
- гость -

виктор а какой у тебя кабинет то в администрации?
Трудно сказать, ключи от всех....

12.08.2021 12:37
Владимир

кстати я правда не пил боярку ,фитики в 0.25 типа трояр и т.п приходилось в лихие так водка ещё страмнее была!

12.08.2021 12:43
- гость -

ключи от всех.

да уж куда мне

эх Вова.
Ты заходи если что))

12.08.2021 12:52
Владимир

кстати можно в 40 лет зафигарить запрет по продажам причём даже и презеров и молока и масла подсолнечного ,а курить вооообще ....не показывают! И кому от этого лучше сделали дуростью идиотизм -не победишь!

12.08.2021 13:00
Владимир

проблемы запретами не решить ,у нас в детстве вроде проблем не было ,один фиг я в 14 попробовал брагульку и что ... я выпиваю (но не запиваюсь) самогон .тем более не у кого попало беру. Но я могу себе по празником и коньячком побаловаться и ещё чем и что ?И что обыкновенная семья я ИП (сами понимаете если забухаю денег нэма будя!) просто я не понимаю вот этих всех выпадов типа -(ты иди проспись,закуси,или тебе вообще продавать нельзя ) как говорил чел в пъесе -А СУДЬИ -КТО ?

12.08.2021 13:08
Владимир

и орфографию и тому подобное ... Не надо вспоминать .

12.08.2021 13:25
- гость -

Вовик! Ты с кем разговариваешь то..?

12.08.2021 13:26
гостик

да хрен знает куда вы все слиняли то ,хватит обедать -то . А комп у меня вместо работы и работа тоже с компом!

12.08.2021 13:29
Владимир

и прекращай с вовиком ,написано же как меня звать ,тебя то как ,чё шифруешься ?

12.08.2021 13:31
Владимир

ты гостик не моя Мама!

12.08.2021 13:53
- гость -

тебя то как ,чё шифруешься ?

Так меня то же Вовик, чойт я прекращать буду.
Ты не кипишуй главное, закусывай нормально.))

ты гостик не моя Мама!

Спрашиваешь или утверждаешь?!
А так то я твой папа!)))

12.08.2021 14:04
Владимир

идиот ты а не гостьвовик

12.08.2021 14:07
- гость -

Вофка то чет разбушлатился. Жранул в обед 50 капель наверное.

12.08.2021 14:14
Владимир

да уж 14-07 и кто это жранул то с обеда и явно 50ю не пахнет, последи за выступлениями оных!

12.08.2021 14:15
- гость -

идиот ты а не гостьвовик
Вовчик, а вот это уже лишкА,
тебя же просили закусывать, или не чем.

12.08.2021 14:17
- гость -

просто на полтишок насобирал, а на чебурек не хватило

12.08.2021 14:19
14-15

на каждое действие (гнилой твой базар) будет противодействие реальная твоя характеристика и по жизни,и по происхождению и по воспитанию читай больше-ИДИОТ!

12.08.2021 14:22
14-17

ещё одна гопота объявилась ,почитай почитай идиот -достоевского

12.08.2021 14:25
- гость -

Вофка, у тебя корона со лба на уши слезла и зачем ты рога болгаркой сточил, раз начал себя приравнивать к персонажу великой классики.

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