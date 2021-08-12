Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя до 21 года

Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, до 21 года. Об этом стало известно "Известиям".
Специалисты подготовили поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.
Отмечается, что ввести новые правила предлагают с 1 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу сигарет и алкоголя покупателям с детьми. По её словам, такие покупки могут вызвать интерес у ребёнка. Как следствие, это приведёт к тому, что он в раннем возрасте приобретёт вредные привычки.
Комментарии
Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.
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закон от пивоваров и виноделов???
А в армию не хотят предложить с 21-го года? Погибнуть официально уже можно в 18, а водку пить ещё три года нельзя.
вчера подошел ко мне малолетка, с просьбой купить ему сигарет, протянул мне карту и был послан нафиг. но
идиотсердобольный гражданин, стоящий за мной в очереди, взял чужую карту, зашел с ней в павильон и таки купил парнишке сигареты. как будет работать новый закон ясно в общих чертах, да?
а вот последствия расчетов чужой картой, при условии наличия камер на каждом шагу и тем более в магазинах, могут быть куда более "веселыми" для великовозрастных недоумков.
12.08.2021 09:55
гостья
а вот последствия расчетов чужой картой, при условии наличия камер на каждом шагу
И как камера определит, что карта чужая?
А не так давно депутаты с подачи кажется Бутиной хотели продажу оружия разрешить с 16 лет. Заигрались дяди и тёти.
12.08.2021 09:55
гостья
Я часто жене даю свою карту и она ходит по магазинам с ней. В чем криминал?
12.08.2021 10:00
- гость
12.08.2021 10:03
- гость -
ну вы и тупышки... где гарантия,что мальчонка дал свою карту, а не карту вытащенную в автобусе? дальше объяснять или самостоятельно допетрите?
ИДИОТИЗМ ГОС дуры -крепчает ,ещё и акцизы на лимонад. ВСЁ ЗАПОЛОШНЫЕ В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН!
12.08.2021 10:20
Владимир
Ты не капси и жрать нужно поменьше. Для таких, как ты, тоже нужно ограничить продажу спиртного.
посмотрите танцы в парках=там малолетки прыгают под песенку "Алкоголичка".
Амиг,пригласите психолога и пусть он расскажет что это значит.
Рук-ву парков нужно отслеживать песенки, под которые детки прыгают.
этот факт круче постановлений о продаж алкоголя с 21 года.
фсб-знают о чём пишу точно.
12.08.2021 10:20
Владимир
ИДИОТИЗМ ГОС дуры -крепчает ,ещё и акцизы на лимонад. ВСЁ ЗАПОЛОШНЫЕ В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН!
На самом деле продукты с высоким содержанием сахара очень вредные, поджелудочная садится на раз, плюс дополнительные проблемы. Так что акциз на продукты с высоким содержанием сахара - не такая уж глупая затея. Вы присмотритесь к детям, ожирение прям у многих.
у каких детей ожирение -У ТВОИХ от 10-46 (дак это твой пофигизм) ,а у моих нету они НЕ ЖРУТ ЛИТРАМИ -фанты,колы и остальную дрянь ,обходим-ся компотами домашними!
Очень правильный запрет. У молодых от водки слетает башня. Неопытные.
екарный бабай .... почему нормальные комменты не проходят ,а ХАМСТВО сплошь и рядом? и ещё для ОСОБО ОДАРЕННЫХ жирность детей -ЭТО ВАША ЗАБОТА -родителей (раз сделали их) ,вот и следите чтобы они НЕ ЖРАЛИ колы и такую же дрянь или хоть бы в меру.А МЫ как-нибудь обойдёмся домашними компотами!!!!!!!!!
12.08.2021 10:54
Владимир
Спасибо!
забаньте уже истеричку Вофку. задрал капсом писать.
вот прямо тут собрались одни трезвенники и ...депутаты . ХВАТИТ ЛАПШУ ТО ВЕШАТЬ -правильные вы наши!
кстати 10-26 и11-00 чё родственник п ССАКИ ,раз адрес не пишешь!
умник от 10-26 и 11-00 хамить прежде всего НЕ НАДО (для одаренного-капс-это выделение важного ,главного я делаю!
Вофка, важное надо выделять шрифтом, а не капсом. Капсом пишут только неуравновешенные тетки.
или ты 10-26 и 11-00 не боишься -всё равно не найдут ,ты же в танке !
давно в морду не получал за хамство однако!
09:55
гостья
а вот последствия расчетов чужой картой, при условии наличия камер на каждом шагу и тем более в магазинах, могут быть куда более "веселыми" для великовозрастных недоумков.
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Иди щи вари, доумка великовозрастная.
11:14
Владимир
Дядя, покиньте мои интернеты!
Как выделить шрифтом?
Папа, не пей!
Удалите пожалуйста, шизика Владимира с поля. Спасибо.
витенька дак и не пей сынок!
11:20
Владимир Дядя, покиньте .
У Юности через полчаса. Пойдёт?
вот я не понял ты мне нахамил от 10-26 ,а тебе что должен спасибо сказать .были бы рядом, ты бы так и не пукнул!
тебе самому то реально сколько ,мне уже ... с 67 года ,и второе ,если бы ты мне это в глаза сказал от 10-26 ,чтобы тогда было как ты думаешь ? (а тут в нэте ты СМЕЛЫЙ)
Вофка, приезжай Ленина 59. Только смотри у меня обед с 12 до 13. Ждать тебя я не буду. Ну и зубной протез заранее сними, оплачивать его ремонт нет никакого желания.
ЗВАТЬ КАК! ТЕЛЕФОН
мне уже ... с 67 года
что даже возраст свой посчитать не в силах? в паспорте год рождения посмотрел? правильно и делают,что тебе спиртное не продают.
11:28
66-74-01
вот видишь Витенька.... пенсионерам можно и нахамить ,,, КРАСОТА - образование и культура у тя на высоте
,,,,,,,,,,,,,. Я СЕРЬЕЗНО. !
12.08.2021 11:30
Владимир
Это не Витя тебе замечание сделал про капс.
С 67-го маловато для пенсионера.
Вофка, ну какой из тебя пенс в 54 года? Или дубаком "отработал" и привык безмолвным зекам в морду заезжать?
что все свои имена западло -написать !
Вофка прямо напрашивается на административку. Вот прям всей своей больной щитовидкой.
вас там ххх разберёшь ,одни блин гости , а просто иена то забыли и к кому обращаться к виктору ,который якобы не про капс или ещё к кому .КТО ЖЕ РЕАЛЬНО МНЕ НАХАМИЛ -от 10-26
11:35
Владимир
что все свои имена западло -написать !
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Имя моё Шмулий. Только не надо антисемитизма.
какой перец-молодец ,хамство ничто а за базар отвечать-административка! а красота -в погонах однако а ведёшь себя как быдло!
.КТО ЖЕ РЕАЛЬНО МНЕ НАХАМИЛ -от 10-26
Вофка - недопенсионер, и где ты там хамство увидел? Душонка у тебя нежная? А матом при тебе думать можно? А пукаешь ты розовыми единорогами?
... и тут Остапов понесло! Орлы, как минимум!.. ))))
как то блекло Владимир выглядит в этих словесных баталиях
2.08.2021 11:44
- гость -
как то блекло Владимир выглядит в этих словесных баталиях
Зассал наверное
слушай ты м.. -это разве не хамство и не зная меня! (
Ты не капси и жрать нужно поменьше. Для таких, как ты, тоже нужно ограничить продажу спиртного.)
одни вы крутизна не пьющая ,да ещё и менты-праведные!
ты реально -мент!
контингента ,воспитание офигительное ваше. идрить-колотить я с друганами могу так разговаривать от 10-26 ,ну ты то мне -НИКТО!
12.08.2021 11:47
11-41
Капсы на форуме - это не хамство?
ты реально -мент!
Конечно да. В обезьяннике 2 раза бывал. Причем один раз туда даже в наручниках доставили еще по малолетке.
Вофка, ты скоро Ш.Холмса по дедукции за пояс заткнешь, а если еще на скрипке играешь и кокс нюхаешь, то вообще его затмишь.
Капсы на форуме - это не хамство?
нет. это бабская истерика.
12.08.2021 11:55
- гость -
нет. это бабская истерика.
нет. это экзольтированные люди так эмоции высвечивают.
12.08.2021 11:53
- гость -
В обезьяннике 2 раза бывал.
И я там не раз ночевал. Тут один Вовка наверное там не бывал.
ай гости -красавцы непьющие то ,а обезьянниках ,как на даче прямо в отдыхе все ,а я то вот с ваших слов бухарик и.... там вот не был !!!!!!!!!!!!
кап с точно для кого-нить и хамство (ученые же по обезьянникам русский и остальное изучали)
я не капс говорил ... а всё что написано после этого !!!!!!!!!!
правильно -о высоком!
Вофка, зачем ты о лысом думаешь? И как часто ты о нем думаешь? У тебя проблемы с лысым?
12-19 под махивать в другом месте бушшш!?
эй дачники а про водку та и забыли как же теперь вам ещё з года в дяденькам обращаться !
12.08.2021 12:25
Владимир
Боярка лучше и чище.
виктор а какой у тебя кабинет то в администрации?
какие вопросы можно решить сантехнические или по борьбе с пьянством!
виктор а какой у тебя кабинет то в администрации?
Трудно сказать, ключи от всех....
кстати я правда не пил боярку ,фитики в 0.25 типа трояр и т.п приходилось в лихие так водка ещё страмнее была!
ключи от всех.
да уж куда мне
эх Вова.
Ты заходи если что))
кстати можно в 40 лет зафигарить запрет по продажам причём даже и презеров и молока и масла подсолнечного ,а курить вооообще ....не показывают! И кому от этого лучше сделали дуростью идиотизм -не победишь!
проблемы запретами не решить ,у нас в детстве вроде проблем не было ,один фиг я в 14 попробовал брагульку и что ... я выпиваю (но не запиваюсь) самогон .тем более не у кого попало беру. Но я могу себе по празником и коньячком побаловаться и ещё чем и что ?И что обыкновенная семья я ИП (сами понимаете если забухаю денег нэма будя!) просто я не понимаю вот этих всех выпадов типа -(ты иди проспись,закуси,или тебе вообще продавать нельзя ) как говорил чел в пъесе -А СУДЬИ -КТО ?
и орфографию и тому подобное ... Не надо вспоминать .
Вовик! Ты с кем разговариваешь то..?
да хрен знает куда вы все слиняли то ,хватит обедать -то . А комп у меня вместо работы и работа тоже с компом!
и прекращай с вовиком ,написано же как меня звать ,тебя то как ,чё шифруешься ?
ты гостик не моя Мама!
тебя то как ,чё шифруешься ?
Так меня то же Вовик, чойт я прекращать буду.
Ты не кипишуй главное, закусывай нормально.))
ты гостик не моя Мама!
Спрашиваешь или утверждаешь?!
А так то я твой папа!)))
идиот ты а не гостьвовик
Вофка то чет разбушлатился. Жранул в обед 50 капель наверное.
да уж 14-07 и кто это жранул то с обеда и явно 50ю не пахнет, последи за выступлениями оных!
идиот ты а не гостьвовик
Вовчик, а вот это уже лишкА,
тебя же просили закусывать, или не чем.
просто на полтишок насобирал, а на чебурек не хватило
на каждое действие (гнилой твой базар) будет противодействие реальная твоя характеристика и по жизни,и по происхождению и по воспитанию читай больше-ИДИОТ!
ещё одна гопота объявилась ,почитай почитай идиот -достоевского
Вофка, у тебя корона со лба на уши слезла
и зачем ты рога болгаркой сточил, раз начал себя приравнивать к персонажу великой классики.