Барнаул вновь "поплыл" после ливня

Фото: amic.ru
После очередного ливня в Барнауле затопило проезжие части и тротуары. В социальных сетях горожане делятся фотографиями затопленных участков.
Проезжую часть на проспекте Строителей залило водой. Местами под воду ушли пешеходные переходы, а людям приходится перебегать дорогу где попало.
На пересечении улиц Молодёжная и Ядринцева затопило перекрёсток. Местные жители самостоятельно перекрывают дорогу, чтобы вода с проезжей части не хлынула на приусадебные участки.
На проспекте Ленина в районе здания ФСБ ливневые канализации не справились с напором стихии, и посреди проезжей части забил стихийный фонтан.
В социальных сетях жители Барнаула рассказывают о подтопленных тротуарах и дорогах в разных частях города.
Напомним, что вчера дождь также устроил испытание ливневой канализации. Как оказалось, к такому потоку воды она не готова, а потому в социальных сетях появилось большое количество видеороликов с затопленными улицами. Автомобилям буквально приходилось плыть по дороге.
Комментарии
"Местные жители самостоятельно перекрывают дорогу, чтобы вода с проезжей части не хлынула на приусадебные участки"
Это как? Мешками с песком?
Как бы сказала администрация города:это временное явление.
Валить надо этому частному сектору из этого квартала... На что рассчитывают не понятно... держаться за свое, в надежде наверное получить миллионы от будущих застройщиков...
На пересечении улиц Молодёжная и Ядринцева затопило перекрёсток.
------------
Там отводную трубу сделать и вода сам побежит с горки.
Там отводную трубу сделать и вода сам побежит с горки.
на ядринцева и так тротуара нет, о чем живущие там постоянно скулят, так хочешь чтоб еще и дорогу смыло?)))
Гость 15:05, шарик, ты б..лбес.
Гость 15:11, да тротуары на Ядринцева нужны от Папанинцев до Димитрова, как и освещение по Ядринцева от Партизанской до Димитрова
+ за ливневки на молодежной на пересечении с ядринцева и за освещение с тротуарами
Сейчас людей с лопатами ещё и за самоуправство привлекут
Блин, где в Бийске-то ливни, только обещают! Огороды сухие!
12.08.2021 15:14
-------------
Аслан ничего предложить для людей не можешь, только людей оскорбляешь ничтожество.