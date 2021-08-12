Барнаул вновь "поплыл" после ливня

Фото: amic.ru

После очередного ливня в Барнауле затопило проезжие части и тротуары. В социальных сетях горожане делятся фотографиями затопленных участков.

Проезжую часть на проспекте Строителей залило водой. Местами под воду ушли пешеходные переходы, а людям приходится перебегать дорогу где попало.

На пересечении улиц Молодёжная и Ядринцева затопило перекрёсток. Местные жители самостоятельно перекрывают дорогу, чтобы вода с проезжей части не хлынула на приусадебные участки.

На проспекте Ленина в районе здания ФСБ ливневые канализации не справились с напором стихии, и посреди проезжей части забил стихийный фонтан.

В социальных сетях жители Барнаула рассказывают о подтопленных тротуарах и дорогах в разных частях города.

Напомним, что вчера дождь также устроил испытание ливневой канализации. Как оказалось, к такому потоку воды она не готова, а потому в социальных сетях появилось большое количество видеороликов с затопленными улицами. Автомобилям буквально приходилось плыть по дороге.